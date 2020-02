Škodu až stovky tisíc korun napáchala voda tekoucí ve školách z trubek. Město pak jako jejich majitel musí kolikrát nechat otlouct omítky, zdi znovu nahodit, v těch lepších případech jen vymalovat. Magistrát proto ve spolupráci se Severočeskými vodovody a kanalizacemi (SČVK) do městských budov nainstaloval čidla, která jsou online připojená prostřednictvím školní internetové sítě.

„Čidla pošlou třeba v sobotu večer zprávu do mobilu, že v té a té školce protéká trubkou sto litrů za minutu a je jasné, že není něco v pořádku. Je to praktická věc, která nestojí moc peněz a dokáže ochránit velké hodnoty,“ vysvětlil děčínský radní Ondřej Smíšek, který má kromě jiného na starosti IT technologie a smart city.

K monitorování takových havárií už dochází například v budově B1 děčínského magistrátu nebo na ZŠ a MŠ Školní v Želenicích. Právě v jedné z budov magistrátu v minulosti k podobně velkému úniku vody došlo.

„Jedná se o pilotní projekt a společnost Severočeské vodovody a kanalizace v současné době vyhodnocuje nejvhodnější alternativu technologického řešení přenosu dat a jejich zobrazení pro zákazníky,“ uvedla mluvčí SČVK Iveta Kardianová.

Po vyhodnocení je tak možné, že firma podobné zařízení nabídne i menším odběratelům, než jsou velké sídlištní školy.

Snímače nejsou napojené přímo na potrubí, ale jsou umístěné v odečítacím měřáku vody a reagují na aktuální průtok. Díky technologii je možné sledovat v kteroukoliv dobu množství vody, které měřidlem protéká. Zároveň je možné mít například v mobilu přehledné grafy a nastavené hodnoty a časy, po jejichž překročení zařízení zašle upozornění.

Vodovodní čidla jsou jen jedním z opatření „chytrého města“, která chce Děčín v budoucnu zavádět. V plánu má například instalaci senzorů měřících míru znečištění ovzduší. Ty budou navíc mobilní, takže je bude možné podle potřeby přesouvat po městě. „Dokážou dodat data o prachu, hluku a oxidu uhličitém. Počítáme s tím, že je pořídíme ještě v zimě. Senzorů bychom měli koupit deset. Měly by vyjít přibližně na padesát tisíc korun za kus. Další tři bychom měli získat díky mému působení na univerzitě zdarma,“ přiblížil další plány Smíšek.

Město se chce zaměřit především na lokální topení a na dopravu, která způsobuje nejvíce problémů na průtahových silnicích. Podle Smíška je místem nejvíce zasaženým znečištěním Nový most, kde jsou nejvyšší hodnoty především prachu. Získaná data pak pomohou Děčínu vybrat místa, kde se budou častěji mýt ulice. Plošné častější mytí by bylo neúměrně nákladné, měřicí zařízení tak umožní se efektivně zaměřit na nejpostiženější místa.