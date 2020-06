Tragický únik fenolu, při kterém v děčínské chemičce Chemotex před více než dvěma lety zahynuli dva muži, skončí před soudem. Státní zástupce Lubomír Dolana se rozhodl minulý týden podat obžalobu na jednoho z trojice původně obviněných mužů. Pracovník měl v boletické továrně na starosti přečerpání nebezpečné látky z kamionové cisterny.

„Obžalobu jsem podal pro obecné ohrožení z nedbalosti. Potrubí bylo poškozené již před přečerpáváním, jeho postup, kdy nedodržel bezpečnostní předpisy, jen protržení urychlil,“ uvedl Dolana.

Zdroj: Deník / Alexandr Vanžura

Obžalovanému muži hrozí tři až deset let vězení. Kdy by se tento případ mohl objevit před děčínským okresním soudem, zatím není jasné. Ještě se totiž ani neví, který soudce jej bude mít na starosti. Teprve po přidělení bude možné stanovit datum prvního stání. Do projednávání případů u soudu totiž zasáhla epidemie koronaviru. První instance tak teprve nyní nařizují projednání případů, které se v soudních síních měly objevit už v předchozích dvou měsících. Kvůli vládním restrikcím to ale nebylo možné.

Původně byli obvinění tři lidé. Kromě nyní obžalovaného člověka také další dva, kteří měli v podniku dohlížet na dodržování bezpečnostních pravidel. Podle státního zástupce ale ve všech třech případech neměla policie k dispozici dostatek důkazů. Právě kvůli tomu Dolana na jaře u všech tří obviněných zrušil trestní stíhání a vrátil případ policii k došetření. „Nebyl důvod pro zahájení trestního stíhání,“ vysvětlil svůj tehdejší postup státní zástupce.

Neštěstím se kromě policie zabývá vzhledem k úmrtím a zraněním také Státní úřad inspekce práce. „Šetření příčin této nehody jsme ukončili a 3. května vydali příkaz s konstatováním deseti přestupků a uloženou pokutou ve výši 1,45 milionu korun,“ sdělil loni na podzim mluvčí úřadu Richard Kolibač. Se sankcí se Chemotex podle informací Deníku nesmířil a proti rozhodnutí podal odpor. Věc tak úřad znovu posuzuje v první instanci.

K neštěstí došlo předloni 26. dubna, kdy do areálu přijela cisterna převážející fenol v tekutém stavu. Po jeho úniku zemřeli dva lidé: řidič kamionu a zaměstnanec firmy, který náhodně okolo cisterny procházel. Jeden z nich zemřel ještě ten samý den, druhý přibližně o měsíc později. Na místě tehdy zasahovaly desítky záchranářů včetně letecké záchranné služby. Ošetřili dalších čtrnáct zraněných, které sanitky rozvezly do nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Litoměřicích a České Lípě. Hasiči okamžitě nebezpečný prostor vyklidili, aby se nenadýchali další lidé. Látka při havárii neunikla do kanalizace ani do povrchových vod.

Fenol má celou řadu využití nejen v chemickém průmyslu, ale i ve zdravotnictví. Kromě jiného se používá také při výrobě kosmetiky nebo opalovacích krémů. Právě některé kosmetické přípravky se v chemičce v Boleticích vyrábí. O toxicitě a nebezpečnosti fenolu svědčí také to, že k usmrcení člověka stačí pouze jeden jediný gram. Fenol využívali nacisté za druhé světové války k popravám, například v koncentračních táborech.