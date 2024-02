V současné době provozuje děčínská městská policie přibližně padesátku kamer, drtivá většina z nich dohlíží na dění v ulicích, část pak na bezpečnost například na magistrátu. „Je to patnáct kamer, takže patnáct očí, které nám pomohou při monitorování vozidel při vjezdu a výjezdu z města. Tyto informace si od nás hodně vyžaduje Policie České republiky a my je doposud k dispozici nemáme,“ vysvětloval zastupitelům náměstek primátora a strážník Václav Němeček.

Městský kamerový systém prochází postupnou modernizací tak, aby kamery mohly sledovat dění i v noci v celém svém okolí. Nové kamery, ze kterých bude obrazový signál přenášen pomocí mobilní 5G sítě, mají možnosti systému ještě dál. „Postupně zjišťujeme, že kamery, které nyní máme a které jsou otočné, nejsou úplně vyhovující a tento systém je překonaný. Ta kamera sice vidí 360 stupňů, ale nevidí je pořád. Nové kamery také vidí 360 stupňů, ale protože mají čtyři objektivy, uvidí je pořád,“ vysvětluje ředitel děčínské městské policie Marcel Horák s tím, že nové kamery mají větší rozlišení a je tak možné jít při přibližování do větších detailů. Díky mobilitě nově pořizovaných kamer bude možné pokrýt také například kulturní nebo sportovní událostí s velkou koncentrací lidí i na místech, kam běžně kamery městského systému nevidí.

Kromě kamer chce magistrát pořídit nový analytický software, který by měl postupem času nahradit stávající programové vybavení. „Umožní nám to rychle vyhledávat závadové osoby nebo auta. Nyní, když chceme něco vyhledat, musíme fyzicky procházet i desítky hodin záznamů. Nový software to samé zvládne v řádu minut,“ přibližuje další výhodu nového systému Marcel Horák.

Nový systém by měl vyjít na více než 19 milionů korun včetně daně z přidané hodnoty, město by ze svého mělo zaplatit přibližně 3,4 milionu korun. Zbývající peníze pak chce získat z Národního plánu obnovy. Roční náklady na licence za analytické nástroje a připojení patnácti kamer by se měly pohybovat okolo 900 tisíc korun. Systém umožní získávat také dopravní data, která bude možné využít například při modelování dopravy. V současné době totiž město nemá aktuální a přesné údaje o vytížení jednotlivých tahů městem, případně dalších hlavních silnic.

Kamerový systém v Děčíně funguje od roku 1997, z původních několika kamer se rozšířil na dnešních 44 kamerových bodů. Ty pokrývají nejen obě centra města, ale několik kamer je umístěno také na sídlištích v Bynově, na Starém Městě nebo v Boleticích.

Zdroj: Policie ČR