S komplikacemi budou muset počítat nejen obyvatelé ulic pod děčínskou zoologickou zahradou, ale také návštěvníci zoo. Děčínské ulice, mezi nimiž je také jediná příjezdová cesta k zoo, čeká od poloviny března do konce října rekonstrukce inženýrských sítí rozdělená do několika etap. Samotná zahrada kvůli tomu přesune jednu ze svých akcí k oslavám 75. výročí.

Žižkova ulice je jedinou příjezdovou cestou k děčínské zoo. Česká ji rekonstrukce inženýrských sítí. | Foto: Město Děčín

První etapa stavebních prací přinese ve všední dny od 8 do 17 hodin úplnou uzavírku části Žižkovy ulice vedoucí k děčínské zoo, projet budou moci pouze auta složek integrovaného záchranného systému a dopravní obsluhy. Mimo opravy vodovodu a kanalizace čekají Žižkovu ulici také opravy elektrické sítě. Práce začnou v pondělí 11. března a skončit by měly 14. dubna, druhý den naváže druhá etapa, tedy uzavírka další části této ulice. Zoo tak bude až do 9. června, kdy by měly být nejpozději práce hotové, přístupná pouze pěšky.

Třetí a čtvrtá etapa prací se dotkne ulic Na Vinici a Resslova. Práce v ulici Na Vinici budou probíhat od 3. června až do 31. října, v Resslově pak od 22. července do 18. srpna a od 14. října do 31. října. Úplná uzavírka zde bude v těchto termínech probíhat, stejně jako v případě Žižkovy ulice, od 8 do 17 hodin. V některých etapách stavby bude umožněn průjezd také rezidentům.

Přehled jednotlivých etap rekonstrukce ulic pod děčínskou zooZdroj: Město Děčín

Lidé, kteří v době rekonstrukce inženýrských sítí v Žižkově ulici zamíří do zoo za zvířaty, se mohou vydat například přes Jahnovu vyhlídku nebo Červený vrch. „Děčínská zoo společně s Městským centrem kultury a cestovního ruchu plánují zatraktivnit tyto přístupové cesty,“ uvedla za město Děčín Lucie Kačerová. Trasa přes Jahnovu vyhlídku vede od parkoviště v ulici Práce u kruhového objezdu v Podmoklech, kde je možné zdarma zaparkovat. Následně vede lesní stezkou pod viaduktem přes Jahnovu plošinu vzhůru k zoo. Trasa je dlouhá 670 metrů (mapa zde). Druhou možností je červeně značená turistická trasa vedoucí od Tyršova mostu přes Puchmayerovu ulici a Červený vrch až k vyhlídce na Pastýřské stěně a dále k zoo. Tato trasa měří přibližně 989 metrů (mapa zde).

Medvědí rekord zoo trhne až v srpnu

Zoologická zahrada také kvůli rekonstrukci přesunula jednu z akcí z května na srpen. Přeloženou akcí bude pokus o nový český rekord v rámci oslav 75. narozenin zoo. „Inspirací k rekordu a hlavní hvězdou oslav bude medvěd kamčatský Bruno. K narozeninám si nadělíme jeho dvojníka v podobě velkého plyšového maskota. A ve spolupráci s Agenturou Dobrý den z Pelhřimova, která eviduje české rekordy a kuriozity, se pokusíme vytvořit nový český rekord. Rádi bychom v sobotu 31. srpna vyzvali všechny naše příznivce a milovníky medvěda Bruna, aby k nám přišli v jakémkoliv tričku s medvědem,“ sdělila mluvčí zoo Alena Houšková.

