„Ukrajina je moje země, mám rád tu krajinu, narodil jsem se tam. Všechno tam mám: sestru, rodiče. Nemůžu tu sedět a dívat se v televizi nebo v novinách, jak agresor válčí na Ukrajině,“ vysvětluje své pohnutky 24letý mladík. „Vědět, že někdo může ublížit mé mamince, že naše sousedy a známé střílejí jako zvířata a já bych jen seděl v České republice… To bych nemohl,“ zdůrazňuje.

Někteří jeho přátelé a členové rodiny už se přihlásili k armádě. Bratr například s dalšími vojáky střeží jadernou elektrárnu, která je zhruba 150 kilometrů od Oděsy. „Stojí tam s automatem, je jich tam hodně a brání naši zem,“ zmiňuje Nazar.

Namířeno má do Mykolajivské oblasti mezi Oděsou a Chersonem. Zatím není rozhodnutý, jestli se dá k domobraně nebo k armádě. „K domobraně stačí přijít, zapsat se a dostanu zbraň. To je jedna možnost. Nebo můžu do ´vojenkomatu´, to je taková vojenská část, odkud mě vezmou starší vojáci a ti už budou vědět, co se mnou dělat,“ zamýšlí se.

Střelnou zbraň měl v ruce zatím jen jedinkrát. Šlo o vzduchovku, která se hodí pro rekreační a cvičnou střelbu. Vyzkoušel si ji v šestnácti letech během branné výchovy na škole. „Skutečnou zbraň jsem ještě nedržel, ale to nevadí,“ přiznává skoro šeptem.

Bojí se? Na takovou otázku neodpovídá. „Raději umřít, než být otrokem. Víte? Otroky do ráje nepustí. Takto si to říkáme s mým kamarádem. Také tady pracoval. Na Ukrajinu odjel o něco dříve, už má sbalený batoh, čeká jen na instrukce,“ dodává.

Nazar odjel za prací do Česka před více než dvěma lety. Začínal ve fabrice, později pracoval v pekárně a nejnověji zakotvil jako řidič v dopravní a logistické firmě na Chomutovsku. „Mám to tu rád, získal jsem tu spoustu kamarádů. Vždy jsem říkal, že je u vás krásně jako na Ukrajině,“ oceňuje na své cestě na frontu.