„Naši rodiče naštěstí bydlí stranou všeho na vesnici, kde není žádný strategický cíl. Říkali, že zatím je klid,“ říká lékař s úlevou. „Co jsem ale mluvil s kmotrem – je policista v důchodu, tak ti, kteří jsou ještě fyzicky schopní, dostanou od státu oficiálně zbraň, aby bránili zemi v místech, kam přijdou vojáci. Psal, jak jsou lidé vystresovaní a naštvaní, ale že se budou bránit,“ dodal pevně.

Kvůli válečnému stavu může být povolaný i on sám, ačkoli žije s manželku a dvěma malými dětmi sedm let na severu Čech. „Týká se to většiny našich lékařů. Každý, kdo studoval lékařskou fakultu, měl ve třetím čtvrtém ročníku vojenskou medicínu,“ zmínil.

Že může být odvedený, bere jako fakt. „To, že jsme přijeli sem do Česka, neznamená, že jsou z nás Češi a s Ukrajinou nechceme nic mít. Narodili jsme se tam, tak bychom měli nějakou část práce udělat pro ni. Jsou tam naši rodiče, kteří potřebují pomoc,“ zdůraznil lékař. Nezastírá ale, že má strach a jeho žena podléhá panice.

Další ukrajinský lékař, který pracuje na Chomutovsku – Anton, odmítl brannou povinnost komentovat. Situaci prožívá těžce. „Nemám dobrý pocit, jak si asi dovedete představit,“ poznamenal. „Jednomu kamarádovi se nemůžu dovolat, snažím se kontaktovat rodinu, jde to ale těžko. Přes mobilního operátora to není možné a spojení přes internet není kontinuální,“ dodal.

Jména obou ukrajinských lékařů jsou ve článku s ohledem na válečný stav pozměněná. Redakce je zná. Sice žijí se svými mladými rodinami na severu Čech, necítí se ale o mnoho bezpečněji než na Ukrajině. „Bezpečí? To je relativní. Plány Putina neznám, klidně se ale může zastavit až u Aše,“ trpce okomentoval Anton.

Velké nemocnice v Ústeckém kraji se kvůli nedostatku lékařů ve značné míře spoléhají právě na doktory z Ukrajiny. V Nemocnici Kadaň pracuje kolem dvaceti ukrajinských lékařů, společnost Krajská zdravotní jich zaměstnává kolem sta. Jsou v jejích nemocnicích v Ústí nad Labem, Děčíně, Rumburku, Teplicích, Litoměřicích, v Mostě a Chomutově. Velké části z nich se může branná povinnost týkat.

„Nezastíráme, že by to byl problém,“ poznamenala mluvčí společnosti Jana Mrákotová. „Museli bychom je nějak nahradit,“ doplnila.