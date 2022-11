Tradičně v předvečer státního svátku se sejdou v Krásné Lípě u Lavičky Václava Havla, kde kromě každoročního vystoupení Krásnolipského komorního sboru zazní také několik slov k 17. listopadu. „Loni jsem mluvil velmi kriticky, pojal jsem to jako obžalobu tehdejší politické scény. Letos se chci zaměřit na to, že jsme se ocitli na samém vrcholu konzumu, že reakce na to, co se děje, je vlastně logická. To, co se děje na Ukrajině, co se děje s energiemi, je varováním, že bychom se měli zklidnit,“ přibližuje letošní proslov Rostislav Křivánek s tím, že druhá část bude veskrze pozitivní a bude se věnovat vzpomínkách na 17. listopad 1989.