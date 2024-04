Uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a další nepořádek. To je cílem velké jarní úklidové akce Ukliďme Česko, do které se Děčín zapojí v sobotu 6. dubna. Při té příležitosti po městě rozmístí patnáct kontejnerů na objemný odpad a elektroodpad z domácností.

Kontejnery na objemný odpad. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Do akce se letos ve spolupráci s městem zapojí Středisko městských služeb a Technické služby Děčín. „Po dvou letech opět nabízíme občanům možnost odložit odpad do kontejnerů, které budou přistaveny po celý den na patnácti vytipovaných stanovištích. Tyto akce bývají velmi oblíbené. Věřím, že lidé této možnosti plně využijí i letos. Oproti minulým letům jsme rozšířili sběr o takzvanou bílou elektroniku a drobné elektrické spotřebiče,“ řekla náměstkyně děčínského primátora Anna Lehká (Volba pro Děčín), která má ve své gesci odpadové hospodářství.

Do kontejnerů bude možné odložit objemný odpad, jako jsou části vyřazeného nábytku, znehodnocené oblečení, hračky, kočárky, lina, koberce, čalounění, matrace, znehodnocený obalový materiál nebo vyřazené nádobí. Dále elektrozařízení, jako jsou lednice, pračky, mikrovlnné trouby, televize nebo monitory, i drobný elektroodpad, jako rádia, tablety či mobilní telefony.

Do kontejnerů naopak nepatří plasty, sklo, papír nebo kovy - čisté obalové materiály, stavební odpady včetně umyvadel, van, WC mís nebo dveří, nebezpečný odpad, jako obaly od barev, ředidel či pohonných hmot, bioodpad, pneumatiky nebo okna včetně skel. Odpady, které do objemného odpadu nebo elektroodpadu nepatří, do kontejnerů na místech nebudou přijaty. „Občané mají možnost takové odpady odevzdávat průběžně po celý rok do sběrných dvorů dle jejich provozní doby zdarma. V sobotu 6. dubna bude otevřen od 8 do 18 hodin sběrný dvůr Pískovna," upřesnila Lucie Kačerová z děčínského magistrátu.

Kontejnery, do kterých budou moci lidé odpad odevzdat, budou na stanovištích k dispozici v sobotu od 6 do 18 hodin. Technické služby zajistí i pytle pro další sběr odpadu.

V sobotu 6. dubna mezi 9. a 12. hodinou v rámci akce proběhne také den otevřených dveří areálu Technických služeb Děčín v Březové ulici na Starém Městě. Chystají se komentované prohlídky od 9.15, 10.15 a 11.15 hodin.