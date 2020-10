Čím vás oslovila kampaň #nejsemprase?

To je jednoduché. Je to kampaň, která má ráda přírodu a nemá ráda nepořádek v přírodě. S tím musím velice souhlasit, protože mě štve, když lidé dělají nepořádek kolem sebe a je jim to lhostejné.

Myslíte si, že podobné akce mají smysl?

Určitě ano. Kampaně ohledně ochrany a obnovy životního jsou totiž moderní, užitečné a dokážou vést člověka k zamyšlení. Vždy, když se přidáte do nějaké skupiny se stejným zájmem, poznáte mnoho zajímavých přátel, které byste jinak ani nepotkali nepoznali. To znamená, že společně dokážete hodně věcí uskutečnit.

Na jaké „poklady“ jste během úklidu narazil? Lze odhadnout, kolik kilogramů jste sesbíral?

Odpadky jsou různé, záleží na stanovišti. Jedná se například pouze o kusy praček, ledniček, televizorů či monitorů. Nechybí pneumatiky, stará kabeláž, plechovky, polystyrenové desky, oblečení, části rozebraného auta i injekční stříkačky. Za dva měsíce jsem sesbíral odhadem pět tun odpadu.

Jak oceňuje okolí tuto vaši aktivitu?

Několik lidí, kteří se dají spočítat na prstech jedné ruky, procházelo uklizeným místem a nevěřilo vlastním očím. Místo, které od převratu nebylo uklizené od odpadků, bylo náhle krásně čisté. Po domluvě se starostou Horního Jiřetína Vladimírem Buřtem mi město na úklid poskytlo pytle na odpad, rukavice a zajistilo svoz odpadu na sběrný dvůr. Za to jim patří velké díky.

Jaká místa uklízíte?

Míst je v našem okolí hodně, některá jsou zarostlá mimo cestu, tak je maximálně najde houbař. Jedná se např. o hlavní silnici Horní Jiřetín - Černice až na zámek Jezeří, okolí Černického rybníka, Janovská silnice, bývalá betonárka, cyklotrasa 3106 v okolí výsypek a lomu ČSA.

Jaký máte vztah k přírodě?

Velice kladný. Jako malý kluk na základní škole jsem se angažoval o záchranu svého města a Černic před těžbou hnědého uhlí na velkolomu Československé armády, kdy jsem pochopil, co by nastalo. Měl jsem tedy už dost převrácené krajiny velkorypadly. Tak to začalo a pokračuje dodnes. Moje hobby je pěstovat rostliny, které zkrášlují okolí. Příroda je mým druhým domovem, kde rád jezdím na kole, chodím na procházky, poslouchám ptactvo a čerpám energii z ticha a šumu stromů.

Myslíte si, že mají lidé větší respekt k přírodě?

Neházím všechny do jednoho pytle, ale jak se říká, každý má svou hlavu. Děti bychom měli vést k úklidu i třídění odpadu zábavou. Starší lidé se to musí chtít naučit sami. Je to velice individuální.

Co byste vzkázal těm, kteří by se rádi zapojili, ale váhají?

Zkusit se má v životě hodně věcí a uklidit nepořádek v přírodě je ta nejmenší věc, kterou při svém výletu můžete udělat. Zkrášlíte okolí a dokážete víc, než ostatní lidé, kteří chodí okolo a dělají, že nepořádek nevidí. Není za co se stydět. Když můžeme mít doma uklizeno, tak může být i venku čisto. Nejsme přeci prasata. (úsměv)