„Přes léto jsem řešil nějaké finanční potíže a nemohl si uhlí nakoupit. Jinak objednávám vždycky už v létě, ale letos to nešlo. A teď je zase o desítky procent dražší. Pořádně se mi ten pozdní nákup prodraží, je to neuvěřitelně drahé,“ podotkl Luboš Horák ze Žatce. Uhlím topí na své chalupě, kde často pobývá.

Podobně jsou rozhořčení i další lidé, kteří nyní shání dřevo nebo uhlí. „Před pár lety jsem si nechal udělat kotel na plyn. To bych se teď ale nedoplatil. Takže se doma budeme snažit co nejvíce vytopit krbovkami, které také máme. Ale i ty ceny dřeva jsou hrozné. V létě jsem na to nemyslel a teď jsou ceny vyšší a ještě musím čekat,“ řekl Milan Hnizdík z Mostu.

Že je uhlí nedostatkovým zbožím, potvrzují firmy, které se jeho prodejem v Ústeckém kraji zabývají. „Uhlí je málo. Není,“ sdělil Petr Pařízek ze žateckých uhelných skladů s tím, že jejich dodavatelé nyní přivážejí zhruba jen pětinu objednaných dodávek. „Dodávky nám hodně krátí. Do toho obrovsky stoupla poptávka, extrémně. Lidé se obávají, že uhlí vůbec nebude, hodně se předzásobují,“ dodal Pařízek. „Stálé zákazníky dokážeme jakž takž zásobit, nové ale velmi, velmi těžce. Počkají si,“ zmínil.

Stejné je to i na dalších místech. „Je velký nedostatek uhlí. Uhlí dodáme, ale lidé si musí chvíli počkat,“ uvedl Petr Kozel z Uhelných skladů Salač v Děčíně – Křešicích. „Uhlí je málo. Máme pořadníky. Dodáme ho, ale zákazníci si počkají,“ zní také z firmy Jiros v Ústí nad Labem.

Poptávka žene ceny nahoru

Uhlí je nedostatek i přesto, že doly zvýšily těžbu v průměru o čtvrtinu. Jenže více nyní objednávají i elektrárny a teplárny po celé Evropě. Mají mnohem větší odběry než v dřívějších letech. Řada lidí také kvůli zvýšení cen energií přešla před letošní zimou z plynu a elektřiny zpět na uhlí či dřevo. Lidé také mají velké obavy z vývoje na trhu a někteří si objednávají několikanásobně větší zásoby surovin než v minulosti. U hranic také nakupují uhlí lidé z Polska, kde už vůbec není k dostání. To vše žene ceny nahoru.

„O desítky procent a pořád to stoupá,“ poukázal Petr Pařízek. K zatím poslednímu navýšení došlo ze strany dodavatelů před několika dny. Žatecká firma Kabr.cz aktuálně prodává 100 kg hnědého uhlí za 599 korun, na začátku roku to bylo kolem 320 korun. „Zdražuje to pořád. Teď je kolem 500 korun, samozřejmě podle druhu, na začátku roku to bylo 300,“ sdělil Petr Kozel z děčínských skladů.

Ještě horší je situace u uhelných briket. „Brikety vůbec nejsou,“ přiznal Petr Kozel. Dodavatelé z Německa totiž výrazně omezili dodávky do České republiky, jeden velký dokonce ukončil činnost. Brikety tak buď vůbec nejsou, nebo velmi výrazně podražily. „Je jich hodně málo. Máme teď přislíbeno třetinu z toho, co jsme objednali. Snad to přijde,“ zadoufal Petr Pařízek. Na začátku roku přitom v Žatci stálo 100 kg uhelných briket zhruba 500 korun, nyní 1400 korun.

Dřevo na pořadník

Kdo spoléhá na dřevo, také si výrazně připlatí a počká. Letos už se zdražovalo několikrát. Na začátku roku šlo prostorový sypaný metr štípaného dřeva pořídit o stovky korun levněji než nyní. Ještě v květnu vyšel na 900 korun, v současnosti se měkčí dřevo prodává za zhruba 1700 korun za prostorový sypaný metr, podle druhu a kvality se pak tvrdší dřevo může prodávat mnohem dráž.

Podobně rostou ceny u štípaného dřeva rovnaného na palety. Například v Postoloprtech mají nyní měkčí dřevo za 1600 korun za paletu, na začátku roku to bylo 1200. V případě tvrdého dřeva se dříve platilo 1500, nyní už 2150 korun. Ceny ale podle odborníků velmi brzy půjdou ještě výš. „Dřeva je málo, pořád zdražuje. Máme ještě nějaké staré zásoby, ale velmi brzy budeme muset opět zdražit. Měkké dřevo půjde zřejmě přes 2000 korun,“ varoval Petr Dvořák, který palivové dřevo prodává v Postoloprtech na Lounsku.

Důvodů pro zdražení dřeva od dodavatelů je hned několik. Vyšší jsou náklady na zpracování, mzdy, dopravu, někteří zpracovatelé ho nyní mnohem více vyváží do zahraničí. Extrémní je také poptávka, lidé se hodně předzásobují. „Poptávka je opravdu obří. Lidé berou mnohem více než normálně,“ uvedl Dvořák. Také na dřevo si lidé počkají, zatímco dříve se běžně k zákazníkům dostalo třeba za dva týdny, dnes se čeká i měsíce.

Na velkou poptávku po palivovém dříví už reagovaly také Lesy ČR. O prodej dřeva „samovýrobou“ nebo nařezaných klád je obrovský zájem. Lidé si mohou koupit až 35 metrů krychlových dřeva. Podle vyjádření firmy ale nyní už poptávka převyšuje nabídku, v okolí větších měst už jsou pořadníky.