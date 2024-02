/FOTO, VIDEO/ Více než desítku vzrostlých stromů nechá na Kvádrberku pokácet Lesní úřad Děčín. Rozhodl se tak na základě doporučení odborníků, kteří prozkoumali stav jednotlivých stromů. Ty jsou v natolik špatném stavu, že by mohly ohrozit lidi při procházkách v oblíbené lokalitě.

Na Kvádrberku je nutné pokácet více než desítku nemocných stromů. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

„Prosychají, padají z nich větve. Jsou napadené také několika druhy hub, jsou nestabilní. Na dominantním buku přímo u vyhlídky jsou viditelné praskliny. Z pohledu bezpečnosti návštěvníků Kvádrberku to musíme pokácet,“ vysvětluje ředitel Lesního úřadu Děčín Antonín Novák, proč bude nutné několik stromů na vrcholu Kvádrberku pokácet.

V první etapě se bude jednat o dvanáct stromů, o jejich náhradu by se náletem měla postarat sama příroda. Dřevorubci by měli na Kvádrberk dorazit během únoru či března. Oproti jiným těžbám na Kvádrberku, kde Lesní úřad nechával stromy stahovat koňmi, budou muset na vrcholovou partii vyjet traktory. Buky jsou totiž natolik velké, že by si s nimi kůň neporadil.

Psali jsme zde: Přesný jak hodinky. Kůň Tonda pomáhá stahovat dřevo na Kvádrberku