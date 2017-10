U uren je první den plno, volby nečekaně táhnou

Děčínsko - Až nečekaně vysoký zájem voličů zaznamenali v pátek během prvního dne voleb některé okrskové komise na Děčínsku.

Začátek voleb v Děčíně. V prvních minutách po otevření místností bylo plno Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Téměř desetiprocentní účast zaznamenali krátce po otevření místnosti ve 14 hodin v prvním rumburském volebním okrsku. „Během prvních 45 minut přišlo volit v tomto okrsku přibližně 60 lidí,“ uvedl mluvčí rumburského městského úřadu Luděk Stínil. Dohromady v tomto okrsku může přijít k volbám přibližně 800 lidí. „Prozatím máme 21 procent a lidi pořád chodí,“ řekl v pátek krátce před 18. hodinou Ondřej Obergruber, který je komisařem v devátém rumburském okrsku.

Dveře si v pátek odpoledne podávali voliči také ve sportovní hale v České Kamenici. Podobné to bylo i na jiných místech na Děčínsku. Například u prvního a druhého okrsku v Děčíně čekalo na otevření volebních místností více než deset lidí. Mezi prvními voliči převažovali především starší lidé. Další špičky zažily komise ve chvíli, kdy lidé chodí z práce. Případně okolo 20. hodiny. Později již chodili voliči spíše jednotlivě. Další špičku očekávají komisaři v sobotu ráno.

Města a obce se starají o jídlo pro své komisaře. Někde dostávají bagety, jinde řízky s bramborovým salátem. Nikde ale nesmí chybět dostatečné zásoby kávy.

V Děčíně provázely první den voleb problémy s hlasovacími lístky. Řada lidí je totiž nedostala, ačkoliv je podle zákona měli najít ve svých schránkách nejpozději v úterý. Stává se pak, že nevědí, do kterého okrsku mají jít volit. „Již o tom jednáme s Českou poštou, která pro nás roznos volebních lístků zajišťovala. Vina je pravděpodobně na jejich straně,“ řekla mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Na průběh a regulérnost voleb by to ale dopad mít nemělo. „Z pohledu volebního zákona to nepředstavuje zásadní problém, protože jsou lístky k dispozici ve volebních místnostech,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová.

Lístky pro zesnulého otce

Problémy měl magistrát již minulý týden, kdy se mu na voličské seznamy dostali i lidé, kteří zemřeli nebo se odstěhovali. Kvůli tomu magistrát i posunul roznos lístku na některých místech na předvolební víkend. „Docela jsme koukali, když na nás ze schránky vypadly hlasovací lístky určené tátovi. On je totiž již několik měsíců po smrti,“ řekla Deníku jedna z děčínských voliček.

Překvapení čekalo na komisaře v děčínském 18. okrsku. Spolu s lídrem sociálních demokratů v Ústeckém kraji poslancem Jaroslavem Foldynou přišel totiž volil bývalý předseda Valného shromáždění OSN a ministr zahraničí za ČSSD Jan Kavan. „Využil jsem svou zákonnou možnost a přijel podpořit Jaroslava Foldynu. V Praze jsem kvůli skladbě kandidátky hlasovat nechtěl a nemohl,“ řekl Deníku Jan Kavan.

Ten si shodou okolností vybral okrsek, kde je dlouhodobě jedna z nejnižších volebních účastí. Patří pod něj totiž i ohlašovna magistrátu. Například při posledních krajských volbách si zde našlo cestu k urnám necelých 12 procent z více než 2 200 voličů.