Vzácného ptáka mohla do Českého Švýcarska přilákat kůrovcová kalamita. Ornitologové jej tam zahlédli po osmnácti letech.

V Českém Švýcarsku se po 18 letech objevil datlík tříprstý. | Foto: Martin Horyn

Dlouhých osmnáct let čekali ornitologové na to, než jej znovu v Českém Švýcarsku uvidí. Za posledních šedesát let se to povedlo teprve potřetí. Datlíků tříprstých žije v celé České republice odhadem jen 300 až 500 párů.