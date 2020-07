Nová stavba přes silnici první třídy bude netradiční. Stavaři totiž při jeho budování využijí především dřevo. Vyjít by měl přibližně na 18 milionů korun. Podobný stojí nedaleko Nového Boru, i tam převádí turisty přes frekventovanou komunikaci.

„Stavba by měla být zahájena v srpnu. Podle veřejné zakázky by mělo být hotovo do 19 týdnů od předání staveniště,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Martin Volf. Staveniště by si měla firma převzít v úterý 4. srpna, další týden by měla na mostě začít pracovat.

O stavbu nového mostu, který bude v zimě sloužit také běžkařům, Jiřetín usiloval mnoho let. Stožecké sedlo je totiž jedním z nejkritičtějších míst, denně tudy projede pět a půl tisíce aut. Silnice tak tvoří těžko překonatelnou dopravní tepnu mezi východní a západní částí Lužických hor. Most překlene komunikaci v místě, kde stoupá na horizont a má tři pruhy. I kvůli tomu zde řidiči často bourají, mnohdy s velmi vážnými následky.

„Snažili jsme se o to možná deset let. Nejprve jsem přesvědčil svazek obcí, že je taková stavba potřeba. Později, když jsem byl krajským zastupitelem, se mi podařilo domluvit, že jej postaví kraj. Když mi před časem volali, že je stavba schválená, měl jsem největší radost za poslední roky,“ neskrýval spokojenost bývalý starosta Jiřetína Josef Zoser, který nápad na turistický most ve Stožeckém sedle dlouhodobě prosazoval.

Údržba v příštích letech bude na Dobrovolném svazku obcí (DSO) Tolštejn, který stavbu prosazoval. Jednou za přibližně pět let bude potřeba most kompletně natřít. To při dnešních cenách vyjde na zhruba 150 tisíc korun. DSO Tolštejn sdružuje šest obcí, které se o náklady budou muset podělit. Kromě Jiřetína to je Horní i Dolní Podluží, Varnsdorf, Chřibská, Rybniště a Doubice.

„Díky propojení Lužickou spojkou bude pro návštěvníky Ústeckého kraje možné se napojit z Oberlausitzer Bergwanderweg, Panoramaweg a naopak. Díky novým vlakovým spojením se rýsuje možnost využití a napojovaní z Labské stezky nebo Nisa stezky,“ doplnil mluvčí ústeckého hejtmanství Martin Volf.

Stavba mostu přinese změny do vedení turistických stezek, nebude stát totiž přímo na místě, kde dnes překonávají silnici na Prahu. Na novém trase se už domluvili zástupci obcí s Klubem českých turistů, který má značkování na starosti. Chtěli totiž předejít tomu, že k mostu žádná značená cesta nepovede.

„Dnes jde žlutá značka po temeni, tu přeložíme k hřebenové trase okolo Jeleních kamenů. Vzhledem k tomu, že povede po vrcholu, nabídne krásné výhledy do krajiny, například na Tolštejn,“ vysvětlil předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a sám aktivní značkař Jan Kolář.