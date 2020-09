/FOTO/ Vydařená letní sezona zachránila většinu turistických lákadel před nejhorším. Do zoo lidé mířili po desítkách tisíc, děčínská zoologická zahrada má za sebou rekordní letní návštěvnost. Spokojení jsou také v na zámcích v Benešově nebo ve Šluknově.

Den dětí v Zoo Děčín. | Foto: Petr Špánek

Velmi úspěšné léto má za sebou děčínská zoologická zahrada, která i přes jarní problémy také letos pomýšlí na výrazné překročení stotisícové návštěvnické hranice. Cestu za zvířaty si během měsíců červenec a srpen našlo více než 56 tisíc návštěvníků, což je v meziročním srovnání absolutním rekordem. „Silnějším měsícem byl tradičně červenec, to přišlo do zoo 30 870 lidí, ale ani srpen se nedal zahanbit. V osmém měsíci roku si zoo užilo 25 144 příchozích. Oba měsíce řadíme k rekordním. Červenec se dokonce zapsal jako měsíc s nejvyšší návštěvností od otevření zoo vůbec,“ upřesnila mluvčí zoo Alena Houšková. Zahrada tak počítá s tím, že by letos mohlo na Pastýřskou stěnu přijít okolo 115 tisíc lidí.