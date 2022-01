„Největším novým lákadlem bude hřebenovka, kterou chceme letos ve spolupráci s Klubem českých turistů vyznačit. Cesta by měla začínat na hranicích s Libereckým krajem, na Šébru, přes Krásnou Lípu, Jetřichovice, přes Děčín až do Petrovic. Věříme, že bude lákat turisty i mimo sezonu,“ představil plány pro letošní rok ředitel Destinační agentury České Švýcarsko Jan Šmíd.

V Českém Švýcarsku čekají letos na milovníky přírody a turistiky i jiné novinky. Například se od ledna zapojil přívoz mezi Hřenskem a Schönou do systému Dopravy Ústeckého kraje, lidem tak na cestu stačí jen jedna krajská jízdenka. Od loňska se opět mohou kochat výhledem z oblíbené Mariiny vyhlídky nad jetřichovickými skalami. Ta je turisty znovu hojně využívaná, nabízí dechberoucí pohledy do krajiny.

Na sezonu se pilně připravují také v Hřensku. „V současné době pracujeme na přístupové cestě od Mezního můstku k dolnímu přístavišti v Divoké soutěsce. Obnovíme 550 metrů dlouhý úsek včetně úpravy cesty a výměny kovového zábradlí za dřevěné. Hotové by to mělo být do hlavní turistické sezony,“ připomněl starosta Hřenska Zdeněk Pánek. Obnovovat se bude i zábradlí v Edmundově soutěsce, místo železných prvků tam budou pouze dřevěné.

Hřensko se chystá na další sezonu, do soutěsek investuje přes šest milionů korun

Také v Krušných horách by se měli letos turisté dočkat překvapení. Nově by tam ke konci sezony mělo být možné přespat v „divočině“. „Chtěli bychom vybudovat deset přístřešků po celých Krušných horách, ve kterých bude možné přespat v přírodě. Zažádali jsme o dotaci a pokud vše půjde dobře, tak první přístřešky by letos mohly vzniknout,“ sdělila ředitelka Destinační agentury Krušné hory Petra Fryčková.

Možnost přenocovat bude nově také na Milešovce v Českém středohoří. „Bude otevřené nové zázemí na Milešovce. Od jara tam bude možné přespat, k dispozici bude také sociální zázemí,“ prozradil šéf Destinační agentury České středohoří Luděk Jirman.

„Novinky čekají také cyklobus do Českého středohoří, který vyjíždí z Roudnice a Litoměřic. Letos bude jezdit už od konce dubna, tedy dříve než v minulosti,“ pokračoval Jirman.

V Žatci vystaví tisíc let starý poklad. V muzeu se připravují prostory

A jaká lákadla nabídne letos Dolní Poohří? Jedním z nich by mohlo být vystavení unikátního Žateckého pokladu. Tříkilogramový soubor šperků, hřiven, více než tři sta mincí, dvou zlatých prstenů a dalších předmětů z přelomu 10. a 11. století zatím nebyl nikdy kompletně ukázán veřejnosti. Žatecké muzeum chystá expozici právě na rok 2022, přesný termín ale zatím není znám. Lákat by měl nově opravený Mederův dům v Žatci, ve kterém má v nejbližší době vzniknout několik zajímavých expozic. Chybět nebude připomenutí vlastníka domu a jeho rodiny, pobytu Jana Husa v Žatci, připomene osobnost bylinkářky Marie Treben, ale také vaření piva a další žatecké historické osobnosti.

Na Podbořansku si mohou turisté nově projít stezku zaměřenou na geologii, historii a meditaci, vznikla ve Vysoké Libyni a vede od kostela sv. Jiljí vzhůru k Vochlické rozhledně.