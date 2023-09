Turisté asi dál nebudou moci na některá místa po požáru v Českém Švýcarsku

ČTK

Nebezpečí úrazu na vybraných místech v národním parku České Švýcarsko, která loni zasáhl ničivý požár, trvá. Správa parku proto požádá o prodloužení zákazu vstupu na Gabrielinu stezku, do údolí Soorgrund a na další lesní pozemky, například v okolí Edmundovy soutěsky či v Pravčickém dolu. ČTK to řekla mluvčí ministerstva životního prostředí Lucie Ješátková. Opatření trvá do konce září, prodloužit o další tři měsíce ho může děčínský magistrát. Žádost zatím nepřišla, řekl ČTK mluvčí radnice Luděk Stínil.

Do soutěsek ve Hřensku každoročně před požárem mířily stovky tisíc turistů. Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech