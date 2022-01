Velký zimní sraz se měl v Krásné Lípě konat už loni, jeho pořádání však nedovolila covidová epidemie. I letos ale do jeho průběhu a především příprav velmi výrazně zasáhla. „Běžně takovou akci připravujeme rok předem, nyní jsme to museli zvládnout za deset dní, protože jsme nevěděli, co budeme moci,“ povzdychl si předseda krásnolipského Klubu českých turistů Václav Hieke. Roční odklad přinesl i zvýšené finanční náklady. Klub musel například vytisknout nově kompletně všechny plakáty a další tiskoviny, ty původní totiž byly s loňským datem.