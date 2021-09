Ve slunných dnech o víkendech se opět v Hřensku nebo na Pravčické bráně stály fronty. Začátek sezony byl ale ještě v Českém Švýcarsku poznamenán covidovými opatřeními, nižší návštěvností ale stále ještě trpí hlavně vnitřní turistická lákadla. Na Děčínsko kvůli koronavirové situaci a nejistotě také nepřijelo tolik cizinců jako v minulosti. Méně bylo i jednodenních výletníků. Turisty odrazovalo často také letošní studenější a deštivější počasí.

„Letošní návštěvnost je o něco slabší než v minulých letech, lidí přijelo o něco méně. Ještě doznívaly některá koronavirová opatření, vlastně až do května nějaká byla. V průběhu léta se to zlepšovalo, ale na návštěvnosti se pak podepsalo bohužel také počasí. Více pršelo,“ hodnotí letní sezonu mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

Vícedenních pobytů bylo prý přibližně stejně jako v minulých letech, na plánované dovolené lidé vyráželi v hojném množství. Méně ale bylo jednodenních návštěvníků, kteří se často rozhodují o místě výletu spontánně. Právě u nich často rozhodovalo počasí.

Méně ale bylo také cizinců. Hlavně ze začátku léta, později se jejich počty začaly zvyšovat. Dorazilo hlavně méně Němců, kteří do Českého Švýcarska tradičně rádi jezdí. „Naopak jsme zaznamenali více Holanďanů, než v minulých letech,“ pokračoval Salov.

Podobně mluví také hoteliéři a restauratéři. Hotely a penziony na Děčínsku hlásí v letních měsících plné obsazení, potvrzují, že byl mezi turisty zájem hlavně o vícedenní pobyty. Těch kratších bylo méně.

„Léto bylo o trochu slabší, než třeba loni. Během prázdnin už zamířila část Čechů do zahraničí a také ještě nepřijeli Němci,“ hodnotí sezonu majitel Pivovaru Falkenštejn Jan Srb. Ten provozuje restauraci a hotel v Krásné Lípě. „Ale mysleli jsme, že to bude horší. Nakonec si nemůžeme stěžovat. Teď ale máme trochu obavy z podzimu, co bude. Snad už se nezavře a snad se také lidé nebudou bát chodit dovnitř do restaurací. Přes léto byli hlavně na předzahrádkách,“ pokračuje Srb.

Turisté z Německa chybějí

Také podle něj je znát, že z ciziny nepřijelo tolik turistů. „Jezdí, ale ne tolik. Němců oproti dřívějším letům přijela tak čtvrtina nebo pětina. A to je znát. Letos se to asi už nezlepší, tak snad už příští rok,“ dodal Jan Srb.

Podobně jako v jiných regionech, také na Děčínsku je letos nižší návštěvnost na památkách. Lidé často nechtějí trávit prohlídky v respirátorech. Naopak děčínská zoologická zahrada zaznamenala rekord. Do zoo, jejíž nejzářivější hvězdou je medvěd Bruno, zavítalo během prvního prázdninového měsíce 31 tisíc lidí. Toto číslo je absolutním červencovým rekordem v celé její 72leté historii. Vysoké návštěvnosti pak pokračují i v srpnu. Zoo letos myslí i na další magickou hranici – 100 tisíc návštěvníků. Podle předpokladů by ji mohli oslavovat už na podzim. „Během srpna navštíví zoo v průměru 20 až 25 tisíc lidí. Takže pokud nepřijdou ze strany vlády nějaká omezení, věříme, že už během října stotisícího návštěvníka přivítáme,“ uvedla mluvčí děčínské zahrady Alena Houšková.

Přesto, že do Českého Švýcarska aktuálně míří méně turistů, než v minulosti, pořád se jedná o nejnavštěvovanější místo Ústeckého kraje. Edmundova soutěska například loni byla osmnáctým nejvyhledávanějším cílem v celé republice. V roce 2020 tam zavítalo 255 tisíc lidí.

České Švýcarsko žebříčku nejnavštěvovanějších míst Ústeckého kraje, který zveřejnila agentura CzechTourism, vévodí. Kromě Edmundovy tradičně zaujaly i další soutěsky na Kamenici, Gabrielina stezka, Mezná, Soorgrund a ikonická Pravčická brána.

O tom, že koronavirus výrazně promluvil do situace v cestovním ruchu v Ústeckém kraji, svědčí i čísla Českého statistického úřadu. Za loňský rok se přijelo do Ústeckého kraje ubytovat o 42 % méně hostů, statistici zaznamenali také o 37 % méně přenocování než v roce 2019. Ubytovatelům i loni alespoň trochu pomohlo léto, stejně jako letos, kdy koronavirová opatření pominula a pokoje i kempy se zaplnily.