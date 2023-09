Turisté se další tři měsíce nedostanou na některá místa v Českém Švýcarsku

ČTK

Turisté se další tři měsíce nedostanou na některá loňským rozsáhlým požárem zasažená místa v národním parku České Švýcarsko. Opatření obecné povahy platné od 1. října do 31. prosince vydal děčínský magistrát. Zákaz měl původně platit do soboty 30. září. Magistrát ho prodloužil, protože nadále hrozí nebezpečí pádu stromů, kamenů nebo jejich částí, a to nejen kvůli poškození požárem, ale i kvůli kůrovci.

Požár značně poničil také Edmundovu soutěsku. Ilustrační foto | Foto: Zdeněk Pánek