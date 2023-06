Hasiči a záchranáři v sobotu vyjížděli ke zraněnému turistovi. Ten spadl u Jetřichovic v části Pavlínina údolí ve špatně přístupném terénu a způsobil si tepenné krvácení.

Turista spadl u Jetřichovic a zranil se, vrtulník ho transportoval do nemocnice. | Foto: Tomáš Straka

Zraněný turista musel být z místa přepraven v podvěsu pod vrtulníkem na dostupnější místo, kde byl naložen do stroje a transportován do nemocnice. Na místě zasahovaly čtyři hasičské jednotky a to profesionální hasiči Děčín a Česká Kamenice, dobrovolní hasiči Chřibská a Hřensko.