Tříkráloví koledníci se do českých měst a vesnic vrátili po roční pauze. Loni totiž kvůli proticovidovým opatřením s koledou dům od domu chodit nesměli. „Vůbec se to nedá srovnávat s loňskem, kdy jsme měli jen statické pokladničky,“ pochvaluje si letošní koledu ředitelka Charity v České Kamenici na Děčínsku Štěpánka Kecková. Její Tři králové vyrazili nejen do České Kamenice, ale také třeba do Kamenického Šenova nebo Kravař na Českolipsku. Letos v Kamenici koledovali už poosmnácté a nikdy nevybrali více peněz než letos. Do kasiček lidé věnovali téměř 180 tisíc korun, dalších 11 tisíc zatím vynesla online sbírka. „Doufám, že se nám podaří pokořit hranici 200 tisíc korun,“ dodává Kecková.

Na co v České Kamenici darované peníze využijí, mají dávno jasno. Jako jediní poskytují v regionu služby domácího hospice, jehož provoz zdravotní pojišťovny nehradí. Kam poputuje výtěžek Tříkrálové sbírky, vědí také v Roudnici nad Labem na Litoměřicku.

V létě vyplavené obce na Děčínsku stále čekají na povodňovou pomoc od státu

Chtějí z něj zaplatit úpravy azylového domu pro matky s dětmi nebo zajistit chod charitního šatníku.

„Ve středu 19. ledna jsme sečetli obsah kasiček letošní Tříkrálové sbírky a jsme úplně nadšení. Takový výsledek nikdo z nás nečekal. V našich 85 kasičkách jsme měli 301 066 korun. Překonali jsme o deset tisíc rekord z roku 2020,“ hlásí nadšeně ředitelka roudnické Charity Marcela Lysáčková. Téměř čtvrt milionu korun věnovali donátoři při Tříkrálové sbírce Diecézní charitě v Litoměřicích, téměř 175 tisíci se naplnily kasičky v Mostě.

Přestože koledníci mohli na začátku ledna vyrazit do ulic, i letos covid zasáhl tradiční charitativní akci. „Bylo málo dětí, rodiče se kolikrát báli kvůli covidové situaci děti pustit koledovat. Takže jsme někdy měli i skupinky se třemi dospělými koledníky,“ popisuje Kecková obtíže, se kterými se musely charity vyrovnat.

Podobnou zkušenost má také Irena Gotthardová z Charity Šluknov. Region se spíše malými městy a vesnicemi nabízí i další specifika. „Určitě je znát, když s koledníky jde někdo, koho v dané obci znají a věří mu. Na Šluknovsku totiž není moc věřících, kteří by přispěli jen proto, že je to charitní sbírka,“ vysvětluje Gotthardová. Její koledníci se ale nesetkali jen vždy s otevřenou náručí a nějakou tou sladkostí. „Stalo se, že je vyhodili, když dorazili romští koledníci. Bylo to ošklivé,“ povzdychla si koordinátorka Tříkrálové sbírky ve Šluknově.

Neznámí vandalové počmárali Thunskou kapli. Děčínský zámek hledá svědky

V celé České republice zatím letošní Tříkrálová sbírka vynesla téměř 99 milionů korun, výrazně více než v loňském, značně okleštěném ročníku. Do kasiček skutečných i těch virtuálních v Diecézi litoměřické, která kromě Ústeckého kraje zasahuje i do Libereckého a Středočeského kraje, lidé věnovali téměř 1,2 milionu korun.

Do sbírky lze po celý rok přispět také dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777, cena jedné SMS je 30, 60 a 90 korun. Zájemci také mohou poslat bezhotovostní dar složenkou nebo na sbírkový účet 66008822/0800, VS 777.