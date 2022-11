Odborník přidává ale ještě jeden důvod. Nepozornost před a po volných dnech. „V pondělí jsou někteří řidiči ještě nesoustředění po víkendu. Myšlenkami jsou ještě jinde, na povedeném výletě, bylo hezky, nebo na oslavě či grilovačce. Naopak v pátek pospíchají, myšlenkami jsou už jinde, už se vidí na víkendu, na chalupě. Nesoustředí se, nevěnují se řízení, jak by měli, mají hlavu jinde, nehoda je pak hned,“ uvádí Pechout.

Zlato v nelichotivém žebříčku dní, kdy se na silnicích Ústeckého kraje nejvíce bourá, získává dlouhodobě pátek. Od začátku roku 2019 do konce roku 2021 došlo v pátek na komunikacích regionu k 5 374 nehodám. Stříbro patří pondělí, za tři roky se ten den odehrálo 5 301 karambolů. Bronz „vybojovala“ středa, kdy se na silnicích stalo 5 095 nehod. V počtech úmrtí si dny své pozice vyměnily. Nejvíce mrtvých na silnicích bylo v pondělí – 22. V pátek se odehrálo 20 tragédií.

Nejméně se podle policejních statistik bourá a umírá na silnicích v neděli. Za roky 2019, 2020 a 2021 došlo v kraji v posledním dni v týdnu k 3 311 nehodám, zemřelo při nich 9 lidí. Ve všedních dnech policie eviduje nejméně dopravních karambolů v úterý – 4 767.

Pokud se na statistická čísla podíváme podrobněji, spočítáme, že v pátek se bourá o 62 % více než v neděli. Když zůstaneme jen v pracovním týdnu, tak v pátek evidují policisté o 12 % více nehod než v nejklidnějším všedním dni, v úterý.

Důležité je uklidnění před jízdou, plné soustředění, pokud možno odložení řešení jiných věcí až po jízdě. Když se necítíte dobře, tak raději jízdu odložit, radí odborníci. „Nepozornost, nevěnování se řízení, ať už z jakéhokoli důvodu, je velký problém. Koukání do mobilu, psaní SMS zpráv. Nesoustředění se na řízení, řešení různých věcí okolo. Tomu by se měli řidiči určitě vyvarovat. Zasoustředit se, nedělat věci kolem, uvědomit si, že mohou ohrozit životy nejen své, ale i lidí okolo. Další věci se mohou řešit až po jízdě,“ doporučuje psycholog Josef Šupík. „Nenechávejte věci na poslední chvíli, tedy ani jízdu. To nás dostává do stresu, vznikají chyby,“ dodává.

Nehody a úmrtí na silnicích Ústeckého kraje 2019 – 2021

Pondělí 5 301 dopravních nehod – 22 úmrtí

Úterý 4 767 dopravních nehod – 18 úmrtí

Středa 5 095 dopravních nehod – 16 úmrtí

Čtvrtek 5 004 dopravních nehod – 20 úmrtí

Pátek 5 374 dopravních nehod – 20 úmrtí

Sobota 3 955 dopravních nehod – 16 úmrtí

Neděle 3 311 dopravních nehod – 9 úmrtí

Zdroj: Policie ČR