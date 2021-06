„Každý dobrovolník dostane určené místo (výjezd či jinou komunikaci), kde by hlídal, aby se do závodu nikdo nepřipletl,“ uvedla místostarostka Krásné Lípy Jana Drobečková.

Zajistit bezpečnost závodu bude potřeba ve čtvrtek 8. července v čase od 16 do 20 hodin, v pátek 9. července v čase od 15 do 20 hodin a v neděli 11. července v čase od 10 do 14 hodin. V případě zájmu je možné napsat na info@tourdefeminin.com nebo na drobeckova@krasnalipa.cz.