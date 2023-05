Už dnes, ve čtvrtek 25. května od 16 hodin, startuje na Křinickém náměstí v Krásné Lípě 34. ročník cyklistického závodu Tour de Feminin. Závodit se bude až do neděle 28. května, kdy účastnice pojedou závěrečnou 4. etapu. Akce by se mělo zúčastnit kolem 150 závodnic.

Tour de Feminin 2021. Cyklistky při stoupání z Hřenska do Janova. | Video: Se svolením Zdeňky Zemanové

Závod se uskuteční za plného provozu, proto na bezpečnost budou dohlížet policisté. "V průběhu všech etap závodu jich bude do opatření nasazeno zhruba devadesát. Doprovod pelotonu budou zajišťovat služební vozidla policie a policisté na motocyklech. Další policisté budou na vytipovaných místech zajišťovat bezpečný průjezd závodnic," uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

1. etapa závodu začíná v 16 hodin v Krásné Lípě, trasa měří 12,6 kilometru a povede přes Doubici, Dlouhý Důl, Krásný Buk zpět do Krásné Lípy. Od 15 do 19.30 tak dojde k uzavření celého okruhu po hlavních silnicích od Krásné Lípy směrem přes Vápenku do Doubice, následně do Kyjova a zpět do Krásné Lípy.

Na páteční 2. etapě pak na závodnice od 15 hodin čeká 101,7 kilometru dlouhá trasa, která vede z Krásné Lípy přes Rybniště, Chřibskou, Jetřichovice, Českou Kamenici, Doubici, Dlouhý Důl, Vlčí Horu, Brtníky, Staré Křečany, Zahrady zpět do Krásné Lípy. Je tak nutné počítat s omezením na této trase a od 14.30 do 18.30 s úplnou uzavírkou cesty Dlouhým Dolem.

V sobotu závodnice vyjedou v 15 hodin z Lužického náměstí v Rumburku přes Šluknov, Dolní Poustevnu, Mikulášovice zpět do Rumburku, kde po 110,7 kilometru dlouhé trase skončí. Dopravní omezení na trase bude od 14.30 do 18.30.

4. etapa závodu pak začíná v 10 hodin na náměstí Edvarda Beneše ve Varnsdorfu, povede přes Dolní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, Kytlice, Mlýny, Křížový buk, Krásné Pole, Chřibskou a Doubici do Krásné Lípy, trasa měří 114,6 kilometru. V poslední den závodu se lidé setkají s omezením provozu v časech od 9.30 do 14 hodin. K úplným uzavírkám na této trase dojde kvůli bezpečnosti na čtyřech místech, a to v úsecích Krásné Pole - Kytlice, Mlýny - Křížový Buk, Saula - Doubice a Doubice - Krásná Lípa.

Trasy tří etap závodu budou také křižovat železniční tratě. "Po společné dohodě dispečerů a organizátorů budou dotčené vlaky vyčkávat v posledních stanicích na průjezd kolony a uvolnění přejezdů," informovali organizátoři závodu. V průběhu závodu musí také cestující počítat s úpravou autobusových linek. Přehled spojů lidé najdou na webu závodu.