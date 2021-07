Po roční přestávce zaviněné covidovou krizí se totiž vrací mezinárodní ženský etapový cyklistický závod Škoda Tour de Feminin (TDF), který startuje ve čtvrtek 8. července a vyvrcholí závěrečnou čtvrtou etapou v neděli.

Letošní 33. ročník největšího ženského etapového závodu v Česku přináší řadu změn. Tou méně viditelnou je změna organizátorů, kdy celou soutěž připravoval osmičlenný tým. Dříve měl na starosti téměř vše současný čestný ředitel TDF a její zakladatel Jiří Vích. Nový je také titulární partner, kterým se stala automobilka Škoda. Tou nejviditelnější proměnou jsou ale nové trasy etap, které sestavil a všechny si projel na kole předseda organizačního výboru Jan Novota.

„Chtěli jsme využít celý okres Děčín a ukázat krásy zdejší přírody. Zároveň jsme chtěli, aby to bylo závodnicky zajímavé,“ vysvětluje expanzi vyhlášeného závodu Novota. Cyklistky tak nově zavítají do Hřenska, na Růžovou nebo do České Kamenice. Obměnou prošly i trasy na Šluknovsku. Jedna etapa provede závodnice národním parkem, další Lužickými horami, třetí pak prochází Šluknovskou pahorkatinou. Podle Novoty bude nejtěžší nedělní etapa Lužickými horami, kde na cyklistky čeká řada náročných stoupání.

Největší hvězdou letošního ročníku měla být rychlobruslařka Martina Sáblíková, která si na Šluknovsku a Děčínsku chtěla vyjet nominaci na olympiádu v Tokiu. Na TDF už v minulosti dvakrát startovala, takže by se pro ni nejednalo o cestu do neznáma. Kvůli nejasnostem v nominačních kritériích svou snahu ale vzdala a zaměřila se na zimní sezónu. Kromě Sáblíkové musí počítat organizátoři i další ztráty, tentokrát kvůli covidovým opatřením.

„Dva týmy z Austrálie se omluvily, z Jižní Korei nám napsali, že kdykoliv jindy, ale letos ne. To samé Britové, kteří by museli přijet kvůli karanténě o pět dní dříve. Z mimoevropských týmů je tu jen Kanada,“ přibližuje covidové trable předseda organizačního výboru. Původně se přihlásilo 40 týmů, ačkoliv místo je jen pro 29. Ale ani tato kvóta naplněna nebude. Například před týdnem se odhlásila další dvě družstva, protože u jejich členů byl diagnostikován covid a jsou v karanténě. Přesto se ale mají příznivci cyklistiky nač těšit. Kromě českých závodnic dorazí také národní týmy Belgie, Německa, Nizozemska nebo Slovenska. V pelotonu se představí také UCI týmy ze Španělska nebo Norska.

Posledního půl roku se Novota spolu s kolegy z organizačního výboru zabývá denně Tour, které se jako závodníci, doprovod nebo organizátoři zúčastní až 800 lidí. Je potřeba zajistit ubytování a stravování závodníků i ostatních účastníků, povolení pro uzavírky silnic, jednat s partnery. „Je to hodně náročné. Dva z nás to dělají na full time, dalších šest po večerech,“ hodnotí poslední měsíce Novota, který má zkušenosti s pořádáním masového závodu Tour de Zeleňák. Jak sám ale přiznává, velmi záhy po převzetí pořadatelství TDF zjistil, že mezi těmito závody jsou obrovské rozdíly. Zatímco TDZ je amatérský závod, který se nemusí řídit žádnými pravidly, TDF je profesionální závod jezdící podle pravidel mezinárodní unie UCI.

Se statutem profesionálního závodu jsou spojené také poměrně vysoké náklady. Ty se letos vyšplhají na více než dva miliony korun. Jen velmi malou část přitom spolknou prize money. Na nich vyplatí pořadatelé více než 7 tisíc eur, tedy přes 180 tisíc korun. I v této oblasti se totiž musí řídit pravidly UCI pro profesionální závody. Násobně více než odměny závodnicím bude stát ubytovaní a stravování všech lidí zapojených do TDF.

Podobně velký závod se neobejde bez dopravních omezení. Silnice, po kterých bude peloton projíždět, budou po dobu průjezdu závodnic uzavřené. „Všechny etapy budou zabezpečeny regulovčíky závodu z řad Policie ČR, hasičů a organizátorů. Prosím, respektujte jejich pokyny při bezpečném průjezdu závodu,“ žádá koordinátor bezpečnosti závodu David Stárek. Tour se kvůli uzavírkám dotkne také veřejné dopravy, během čtyř dnů zasáhne třináct autobusových linek. Některé spoje pojedou po odklonové trase, některé budou zrušené. Jejich přesný přehled včetně výlukového jízdního řádu je zveřejněn na webu krajské dopravy ZDE.

Uzavírky silnic



1. etapa, čtvrtek 8. 7. – Krásná Lípa, Doubice, Kyjov, Krásný Buk, Krásná Lípa – úplná uzavírka trati od 15.30 do 19.30 hodin, náměstí v Krásné Lípě uzavřeno od 14 do 20 hodin.



2.etapa, pátek 9. 7. – nařízena úplná uzavírka Hřensko – Jetřichovice 15 až 16 hodin, Hřensko – Srbská Kamenice 15.30 až 16.30 hodin, Dlouhý Důl -Vlčí Hora 16.30 až 18.30 hodin, nám. Krásná Lípa 13 až 19 hodin.



3. etapa, sobota 10. 7. – 2. Polské armády v Rumburku 16 až 17 hodin, Rumburk náměstí a pěší zóna 13 až 19 hodin.



4. etapa, neděle 11. 7. – Chřibská Krásné Pole – Kytlice a Mlýny na Křížový Buk 10.15 až 14 hodin, Doubice – Krásná Lípa 10.30 až 14.30 hodin, nám. Varnsdorf 8.30 až 10.30 hodin, nám. Krásná Lípa 10 až 15 hodin.