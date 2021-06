Vedení FC Pěnčín v čele s Jaroslavem Strnadem hlásí další posilu do áčka a tou je nestárnoucí legenda jabloneckého fotbalu Tomáš Čížek, který pomůže mužstvu minimálně v podzimní části sezóny.

Pelta, Strnad | Foto: deník/ilustrační

Prezident klubu FC Pěnčín Jaroslav Strnad k angažmá Tomáše Čížka uvedl: „To, že je to na podzimní část neznamená, že to nebude i v dalším období. Už teď je třeba před Tomášem smeknout, že, ač by mohl hrát výše, tak ho nijak neponižuje I.A třída. Chápu ho, že jde pro něho do trochu neznámého prostředí a chce vidět, jak to bude celé fungovat a podle toho se rozhodne co dál. Je pravdou, že pro mě byl prioritní hráč a moc jsem ho u nás chtěl, protože nás vždy hráči, kteří hráli vyšší soutěž, posouvali dále. Každopádně je to pro mě teď taková „Tvář klubu“,, a chtěl bych, aby to bylo na více než půl roku, přeje si Jaroslav Strnad.