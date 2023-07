Na dvou vnitřních tobogánech v děčínském aquaparku se od 10. července lidé nesklouznou. Kvůli nevyhovujícímu technickému stavu jsou mimo provoz. Tobogány projdou velkou opravou, zatím mohou lidé do haly se slevou na vstupném.

Tobogány v děčínském aquaparku. | Foto: Město Děčín

Odborná firma zjistila, že na povrchu vnitřní části tubusů se vytvořily malé i větší puchýřky, které prasknutím vytvoří velmi ostré hrany. „Kvůli uzavření dvou tobogánů poskytujeme slevu na vstupném do plavecké haly ve výši dvacet procent,“ uvedl ředitel Děčínské sportovní Igor Bayer a dodal, že ve vnitřních prostorách je návštěvníkům k dispozici pneutobogán.

Tobogány projdou komplexní opravou za 785 tisíc korun. Oprava bude trvat zhruba 14 dní, musí být dodrženy technologické podmínky. "Do měsíce by tedy mělo být vše hotovo, opravy by měly začít již v pondělí. Opravu tobogánů odsouhlasila rada města 11. července," informoval mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil.

K výměně žlutého a červeného vnitřního tobogánu přitom došlo v roce 2017. "Jenže už po roce byla uplatněna reklamace kvůli špatnému technickému stavu. Přestože byla záruční doba 120 měsíců, reklamaci se u firmy DAMI Servis s.r.o. nepodařilo uplatnit, a to ani pomocí soudního příkazu," doplnil Stínil.