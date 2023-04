Hřebenovka Českým Švýcarskem se otevřela veřejnosti v úterý 25. dubna. Na 100 kilometrech ukazuje to nejhezčí z regionu od Tisé do Jedlové.

Z hřebenovky Českým Švýcarskem. | Foto: Zdroj: České Švýcarsko o.p.s

Trasa je zvolena tak, aby propojila co nejvíce pozoruhodných turistických cílů v oblasti. „Při plánování jsme se snažili, aby dálková cesta vedla hlavně po terénu s přírodním povrchem. A zároveň byla co nejméně v souběhu s automobilovým a cyklistickým provozem,“ uvedl Jiří Homolka, předseda Klubu českých turistů. To je organizace, která zajistila proznačení trasy.

Vymezená cesta měří rovných 100 kilometrů a vede z Tisé do nádraží Jedlová. „Turisté se přitom nemusí bát, že přecení své síly. Cesta vždy po několika kilometrech prochází obcemi či městy, kde funguje veřejná doprava. Putování tak lze snadno plánovat, ale také ho kdykoliv přerušit a podle potřeby zase pokračovat, aniž by k tomu potřebovali auto. Takto koncipovaná zážitková trasa podporuje udržitelnou turistiku v regionu, zejména pak v měsících mimo hlavní sezónu,“ vysvětlil Jan Šmíd, ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, která iniciovala vedení trasy a celý projekt organizačně zastřešila.

Tip na výlet: Hřebenovka Českým Švýcarskem v šesti etapách

Hřebenovka Českým Švýcarskem dává návštěvníkům vícero možností, jak si ji užít. Zdatní sportovci ji v rychlém tempu zvládnou za 3-4 dny. Jiní zase absolvují túru postupně, třeba během několika víkendů v roce, aby mohli obdivovat krásy Českého Švýcarska v různých ročních obdobích. Jiří Rak z obecně prospěšné společnosti rozdělil 100 kilometrů dlouhou trasu do šesti vyvážených etap. Zájemci tak v klidu stihnou celou Hřebenovku i během týdenní dovolené – a dostanou prostor prozkoumat co nejvíce pozoruhodností této jedinečné oblasti.

První etapa začíná v Tisé. Na nultém kilometru se nacházejí dvě skalní města, obě ohromující. Z nich se pokračuje na vrchol Děčínského Sněžníku, kde je prastará kamenná vyhlídková věž. Poté turisté stezkami sestoupí do Děčína, nad kterým se tyčí Pastýřská stěna s interaktivní ZOO a jedinou via ferratou v zemi situovanou přímo v centru města. Za pozornost v Děčíně rozhodně stojí i návštěva rozsáhlého areálu thunovského zámku s nejdelší barokní zděnou přístupovou cestou na světě.

Druhá etapa vede lesoparkem k Císařské vyhlídce na vrchu Kvádrberku. Od této chvíle pokračuje zážitkové putování po hřebenu skalního masivu, který lemuje pravý břeh Labského kaňonu – nejhlubšího pískovcového kaňonu v Evropě. Součástí trasy je také Hřensko.

Kondici turistů prověří desítky schodů vysoké Janovské rozhledny, která je perlou třetí etapy. Vidět je odtud i Pravčická brána a požářiště z roku 2022. Cesta vede až na dno soutěsky řeky Kamenice a poté náhle stoupá k nejkrásnější aleji Českého Švýcarska. Etapa končí na Mezní Louce.

Kolem Malé Pravčické brány a loupežnického hrádku Šaunštejn vede čtvrtá etapa Hřebenovky. Dobrodruzi se během ní mohou vyšplhat na temeno skály Šaunštejnu, Rudolfova kamene nebo Mariiny vyhlídky. Tady vede ta pravá Hřebenovka po hranách Jetřichovických skal.

V páté etapě, která začíná v Jetřichovicích, si návštěvníci vychutnají krásu Pavlina údolí a soutěsky zvané „Úzké schody". Cesta se vine kolem obce Doubice, která je známá lidovou architekturou podstávkových domů. Turisté záhy spatří Kyjovský hrádek a následně se vydají k břehům Křinice. Přes Kyjovské údolí a stejnojmennou obec si dopřejí romantickou procházku po loukách a lesoparkem kolem hrobky továrníka Dittricha, až dorazí do Krásné Lípy, která je ohromí svou pohostinností.

V závěrečné šesté etapě projdou poutníci kolem Velkého rybníka až k jiřetínské Křížové cestě. Na vrcholu Jedlové si prohlédnou kamennou rozhlednu a vychutnají si nádherné výhledy. Poté doputují bučinou ke zřícenině hradu Tolštejn a sestoupí po Hřebenovce k nádraží Jedlová, kde dokončí stý kilometr své pouti Hřebenovkou Českým Švýcarskem.