Milan Jančařík z Mostu má starší rodiče, kteří se covidu bojí. Vždy, než k nim jede, se nechá otestovat. Nechce je totiž nakazit. „Teď se ale zase termíny na testování hodně rychle plní. Musím si to naplánovat hodně dopředu, volno je někdy až za hodně dní,“ všiml si. Podobné potíže přitom má v posledních dnech stále více zájemců o antigenní testování, volné termíny v Ústeckém kraji opět rychle mizí.

Před měsícem byl nedostatek termínů pro antigenní testování na koronavirus kvůli pendlerům, kteří museli mít dvakrát týdně potvrzení o negativitě, aby mohli přes hranice. Ty se nakonec zavřely úplně a testovacím místům se ulevilo. Po několika týdnech jsou ale opět odběrová místa hodně plná, někde musíte čekat i řadu dnů.

„Dříve jsem mohla jít třeba hned druhý den nebo během několika málo dní, chodila jsem do ústecké nemocnice. Tam jsou ale teď termíny až v dubnu, musím proto hledat, kde se otestuji. A plní se to všude, volno je často až za dost dní, raději se hlásím dopředu,“ řekla Eva Tůmová z Ústí nad Labem, která se nechává testovat preventivně.

Za nárůstem poptávky po antigenních testech je nově také povinné testování zaměstnanců firem, které vyhlásila vláda.

Zvýšený zájem potvrzuje Krajská zdravotní, která v regionu provozuje testovací místa v šesti městech. „Aktuálně nepočítáme s navýšením našich kapacit pouze s jednou výjimkou, a tou je odběrové místo pro naše zaměstnance, kteří musí být také testovaní,“ uvedla mluvčí společnosti Jana Mrákotová.

Aby zájemci o testy v Ústeckém kraji dostali termín, jaký jim vyhovuje, musí na jeho zamluvení myslet zavčasu. „Objednávám se dost dopředu. Nechce se mi kvůli tomu jezdit někam dál, kde je třeba volněji,“ poradil Jančařík.

Vláda sice vyzvala firmy, aby si zajistily testování samostatně a nevyužívaly odběrová centra, ale děje se to. Některé společnosti ještě testy nesehnaly, je jich nedostatek. Navíc to pro ně znamená také další náklady, na veřejných testovacích místech je to zdarma. Většina velkých firem už testuje, nakoupily testy nebo si najaly zdravotníky, kteří zaměstnance otestují. Větší potíže dělá nařízení menším, středně velkým společnostem. Svaz průmyslu a obchodu spočítal, že podnikatelé a firmy platí ze svého za testy v celé republice zhruba 100 milionů korun. Stát jim na jeden sice přispívá 60 korun, to ale údajně nestačí, testy jsou dražší a zatím nezlevňují.

Jak na tom byly v pondělí 15. března regiony s volnou kapacitou?

ÚSTECKO

V ústecké nemocnici byl jeden jediný volný termín příští týden, další až 6. dubna. Testovací místo ve Velké Hradební mělo volno 21. března, ve Zdravotním ústavu 13. dubna a v Masarykově ulici 12. dubna.



DĚČÍNSKO

Poměrně lépe jsou na tom na Děčínsku. Tamní nemocnice měla 5 termínů v úterý 16. března, další týden také bylo několik málo volných míst, více jich pak bylo možné rezervovat 6. dubna. V Děčíně v Obloukové ulici mají volno až 7. dubna, v rumburské nemocnici mají v úterý 7 termínů, ve středu 17, i příští týden jich je dostatek.



TEPLICKO

Na Teplicku je volněji v Krupce, přímo v Teplicích pak odběrové místo v Duchcovské ulici bere 22. března, na Tržním náměstí až v dubnu. V nemocnici bylo po jednom místě v úterý a ve středu, 2. a 9. dubna, více možností je až 12. dubna.



LITOMĚŘICKO

Na Litoměřicku, v tamním špitále, bylo volných míst poměrně dost, naopak ve Štětí bylo možné se registrovat až na příští měsíc.



MOSTECKO

V mostecké nemocnici bylo jediné místo 2. dubna, další až 10. dubna. Na odběrovém místě v Rudolické ulici bylo pár volných okének tento týden, v Topolové ulici byl v tomto týdnů jeden volný termín.



CHOMUTOVSKO

Chomutovský špitál má volno 12. dubna, jedno místo v Jirkově hlásí v březnu také plno, druhé, ve Dvořákově ulici, mělo v týdnu ještě 19 okének, rychle ale mizí. Několik málo termínů bylo na tento týden i v ulici Mostecká. Dostatek míst je prozatím v Klášterci, kde otevřeli nové centrum u stadionu, tam je prozatím volno každý den.



ŽATECKO A LOUNSKO

V žatecké nemocnici je tento týden už plno, na lounské poliklinice bylo 6 volných termínů 22. března. U lounského bazénu, kde odběrové místo postavili teprve před pár dny, bylo v pondělí 15. března odpoledne ještě 55 volných okének na tento týden. Jen během dopoledne jich tam ale zmizelo kolem 60.

Hygienici v Ústeckém kraji zatím stále evidují každý den mnoho nových případů. V minulém týdnu se koronavirem v regionu nakazilo hned ve čtyřech dnech více než 1000 lidí, nejvíce ve středu 10. března to bylo 1513 lidí. Nadále zůstává situace vážná také v nemocnicích, hlavně na jednotkách intenzivní péče. K pondělí 15. březnu bylo v kraji hospitalizovaných celkem 751 pacientů, 150 z nich bylo na lůžkách JIP.