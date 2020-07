Od pondělí 20. července neprojedou přibližně tři týdny Teplickou ulicí v Děčíně – Podmoklech autobusy. Zastávky městských i linkových autobusů proto budou dočasně přesunuté.

Autobus. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Zdroj: archivZastávka Prokopa Holého ve směru do Bynova do stanoviště číslo 4 před nádražím, zastávka Teplické ve směru do centra bude přesunuta na autobusové nádraží na stanoviště číslo 8. Autobusy pojedou objížďkou po Pivovarské a Podmokelské. Zastávky Prokopa Holého ve směru k nádraží a Teplická ve směru do Bynova budou zrušené bez náhrady.