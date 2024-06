„Je to trochu výraz zoufalství a nátlaku na ŘSD. Ten problém řešíme od listopadu. Je to také reakce na lidovou tvořivost, kdy se na místě objevila řada cedulí,“ popsal náměstek děčínského primátora Ondřej Smíšek.

V Děčíně to není první zvláštní značka, před několika lety město nechalo vyrobit dopravní značky upozorňující na pohyb labutí rodinky v okolí Zámeckého rybníku. Labutí pár s potomky se totiž chodí pást okolo rybníku, při tom musí ale překonávat silnice.

Nad podobou neobvyklé značky přemýšleli na magistrátu přibližně tři týdny, zvažovali její umístění tak, aby byla vidět. Zároveň bylo potřeba dát dohromady vhodný text. „Podobu a především text na ceduli máme schválený od oblastního ředitele ŘSD pana Vacka. Jen mne trochu mrzí, že jsme tam tu značku nedali už dříve, třeba v únoru,“ dodal Smíšek.

Ředitelství silnic a dálnic se dlouhodobě nedaří vysoutěžit firmu, která by propadlou kanalizaci na Teplické ulici opravila. Podle informací Deníku i proto, jak jsou nastavené podmínky soutěže včetně ceny. „Na opravu propadu kanalizace vypisujeme soutěž na zhotovitele. Pokud vše půjde dle plánu, předpoklad zahájení prací je v srpnu tohoto roku,“ uvedla mluvčí ŘSD Kamila Zahálková. Tohoto termínu se ŘSD drží nejméně měsíc. Podmínkou pro jeho dodržení je ale úspěšně dokončené výběrové řízení na zhotovitele.

Velké a hluboké výtluky

Pozitivnější situace je u dalšího problémového místa na Teplické ulici u Stroj-Unionu, kde by stavební firma měla začít pracovat v polovině července. Ale i po odstranění těchto dvou problémů bude Teplická ulice pro řidiče víc než nepříjemná. Její stav mezi Kovočasem a křižovatkou s Pivovarskou je velmi špatný, na silnici jsou velké a hluboké výtluky.

S kompletní opravou ŘSD zatím nepočítá. A to ani přesto, že tato silnice bude sloužit jako objízdná trasa při uzavření mostu v Mojžíři. To na tuto už dnes velmi frekventovanou silnici může přivést dalších i více než 10 tisíc vozidel denně. Bude tedy vytížená více než většina úseku dálnice D8 v Ústeckém kraji.

Na silnici I/13 trápí ŘSD v Děčíně také další úseky. Nedávno začaly z Nového mostu opadávat kusy betonu, které spadly na parkoviště u nákupní zóny. Nebezpečné místo je na parkovišti obehnané páskou městské policie, aby na něj nikdo nevstupoval.

„Správa Chomutov uzavřela samostatnou objednávku na oklepání dalších možných volných kusů betonu Nového mostu v Děčíně tak, aby nedošlo k následnému pádu opět na komunikaci,“ přiblížila nejbližší vývoj u dalšího nebezpečného místa Kamila Zahálková.

Kromě toho nechá ŘSD natáhnout pod most záchytnou síť z vysokopevnostního polypropylenu připevněnou na ocelová nosná lana, která budou vedena prostřednictvím systému kotevních bodů. To by mělo zabránit pádu dalších kusů betonu na parkoviště nebo na sousední obchody.

