Zkultivovat přibližně 700 metrů dlouhý úsek, proměnit jej z průjezdové a zchátralé silnice v městskou ulici. To je hlavní cíl revitalizace Podmokel podle architekta Jiřího Žida ze studia re:architekti, které na základě vítězství v architektonické soutěži na obnově Podmokel pracuje. „Kvůli zajištění průjezdnosti při případné uzavírce Pivovarské ulice nebude silnice tak úzká jako na Prokopa Holého. V místech, kde to možné je, se ale mírně zúží a chodníky, které budou dlážděné, se naopak rozšíří. Bude to ale vše ve stejném duchu jako předchozí etapy,“ vysvětluje Žid. Dojde také na přesun zastávky u evangelického kostela, která se posune o několik desítek metrů směrem k centru Podmokel k restauraci Slovanský dům. Nové bude také osvětlení nebo mobiliář, jako jsou lavičky nebo odpadkové koše. Přibude i zeleň v podobě stromů. „Nebude to souvislé stromořadí, jako je tomu na Prokopa Holého, stromy umístíme tam, kde to umožňují inženýrské sítě. U těchto zelených míst by pak měla vzniknout jakási oddychová místa,“ přibližuje další novinky na Teplické ulici architekt. Součástí spouštěné etapy je také revitalizace Thomayerovy ulice, čímž se propojí dvě opravené části Podmokel.

Na stav Teplické ulice si lidé dlouhodobě stěžují prakticky v celém úseku vedoucím Děčínem. Město má ale ve správě jen část od muzea ke křižovatce s Pivovarskou ulicí u Černého Kladna. Úsek ale velmi výrazně utrpěl před několika lety při výměně kanalizace a vodovodu. Kvůli neúnosnému stavu nechala radnice nejhorší úsek u divadla loni provizorně opravit.

V současné době je vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavby, zájemci se mohou hlásit do 22. dubna 2024. Zahájení prací město předpokládá na přelomu července a srpna letošního roku. Samotná stavba má trvat 400 dnů, předpokládaná cena je 99 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Výběrové řízení cenu pravděpodobně výrazně sníží. „Cílem revitalizace je oživit tuto významnou část města. Práce zahrnují také opravu úseku Teplické ulice, jehož stav dlouhodobě občané města kritizují. Věřím, že po dokončení bude výsledek sloužit obyvatelům dlouhá léta,“ říká náměstek primátora pro rozvoj a IT Ondřej Smíšek.

Rok a půl trvající stavební práce, které budou probíhat po etapách, se dotknou také řidičů a veřejné dopravy, po Teplické jezdí městské autobusy do Bynova, Bělé, na Škrabky a Horní Oldříchov a krajská linka do Jílového a Libouchce. Přestože by rekonstrukce měla začít za několik týdnů, město zatím neví, kudy budou autobusy jezdit. V místě prací přitom bude Teplická podle vyjádření magistrátu vždy neprůjezdná. Zhotovitel bude muset během prací zajistit lidem přístup k nemovitostem, průjezd složkám IZS, stejně tak by měl umožnit přístup k místním obchodům.

Kvůli financování nákladné rekonstrukce se na březnovém jednání zastupitelstva střetla koalice s opozicí. Vládnoucí politická uskupení prosazovala, aby se polovina nákladů uhradila z částečně dotovaného úvěru prostřednictvím Národní rozvojové banky. Jeho případné přijetí by měli zastupitelé znovu projednat, v březnu byl na programu pouze záměr vzetí úvěru. V případě jeho přijetí a splatnosti na 20 let by podle primátora Jiřího Anděla měl město zatížit třemi miliony korun. „Padesát milionů korun tady dnes a denně leží na účtu. Pokud si někdo z našich pokračovatelů usmyslí, že úvěr splatí, tak jej může splatit jakoukoliv hodinu,“ řekl primátor Anděl.

Právě kvůli dostatku hotovosti na městských účtech, kde jsou běžně stovky milionů korun, se proti záměru stavěla opozice. Děčín má navíc zajištěný kontokorent ve výši 250 milionů korun. „Pokud město sedí na stovkách milionů korun, brát si nějaký úvěr není zrovna ekonomicky výhodné. Protože na jedné straně máte peníze, které ztrácí hodnotu, a na jedné straně si půjčujete a platíte úroky. Proč si půjčovat, když ty peníze máme?“ ptal se opoziční zastupitel Martin Kubš. „Budeme mít dost peněz na účtu na to, abychom byli připraveni na mimořádnosti, nebo úvěr umořili mimořádnou splátkou,“ oponoval primátor.

