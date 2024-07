Zveřejnění čísla ale vyvolalo smršť vulgárních telefonátů bez ohledu na denní dobu a udělalo ženě ze života peklo. „Hrozně mě to rozzlobilo, protože některý ty zprávy byly: 'Co to zdržuješ, kr**o?!', 'Do psí pr**le!', 'Co budeš dělat s tou dírou?'," popsala televizi Nova zaměstnankyně Ředitelství silnic a dálnic, čemu musela po zveřejnění čísla čelit.

Sama říká, že o něčem takovém dopředu nevěděla. Podle dřívějšího vyjádření děčínského náměstka primátora Ondřeje Smíška byl ale text na ceduli odsouhlasený oblastním ředitelstvím ŘSD v Chomutově. Právě to má Teplickou ulici jako silnici první třídy na starosti. Na zveřejněné číslo volaly desítky naštvaných řidičů, propad totiž komplikoval cesty na jedno z největších děčínských sídlišť, do pětitisícového Jílového nebo směrem k dálnici D8. „Opilé skupinky chlapů z hospody ve 2:23 vám volají a ptají se vás, jak opravíte komunikaci. Tak to není úplně milé,“ doplnila zaměstnankyně Ředitelství silnic a dálnic.

Ta ale nebyla první, na kom si řidiči vybíjeli svou zlost za neopravenou silnici. První na ráně totiž byli zaměstnanci magistrátu, řidiči totiž většinou nerozlišují, kdo je vlastníkem dané silnice. „Je to trochu výraz zoufalství a nátlaku na ŘSD. Ten problém řešíme od listopadu. Je to také reakce na lidovou tvořivost, kdy se na místě objevila řada cedulí,“ popsal krátce po umístění značky důvody takového rozhodnutí náměstek děčínského primátora Ondřej Smíšek.

Jak se krátce na to ukázalo, nátlaková akce byla účinná. Několik dní po umístění značky totiž přijela silničářská četa, která díru alespoň provizorně opravila. Řidičům se tak v alespoň jedné části Teplické ulice ulevilo. Jen o kilometr dál na ně čeká další problémové místo, tentokrát se sesuvem svahu. To by ŘSD chtělo začít opravovat od letošního srpna. Bez těchto oprav se totiž nemůže pustit do kompletní rekonstrukce mostu v Mojžíři, který bude nutné zbourat a postavit nový. Po tu dobu bude silnice mezi Ústím nad Labem a Děčínem uzavřená a objízdná trasa povede právě po Teplické ulici.

Problémový je ale celý úsek mezi bývalým Kovočasem a Ovčím můstkem. Na několika místech jsou velmi hluboké a velké výmoly, které byly donedávna neoznačené. Silnice ale je v již tak špatném stavu, že na to upozorňují dopravní značky a ty největší díry na silnici jsou označené oranžovou barvou.

Mohlo by vás také zaujmout: Zámecký rybník v Děčíně čeká ozdravná kúra. Město nasadilo speciální bakterie

Zámecký rybník v Děčíně nutně potřebuje opravu. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Zámecký rybník v Děčíně nutně potřebuje opravu. Video z února 2024