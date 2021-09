Poprvé by se auta měla bez omezení projet mezi křižovatkami s ulicemi Na Hrázi a Rudolfovou již 22. září, Ředitelství silnic a dálnic přitom očekávalo dokončení až 15. října. Dopravní problémy tím ale neskončí. Další měsíc totiž budou semafory na křižovatce Teplické se Saskou ulici, kde kraj dodělává nové uspořádání křižovatky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.