/FOTO, VIDEO/ S jednodenním zpožděním začala v úterý 10. srpna rekonstrukce části Teplické ulice.

Ředitelství silnic a dálnic se pustilo do oprav úseku mezi křižovatkami s ulicemi Na Hrázi a Rudolfovou. Tento týden se fréza zakousla do silnice mezi ulicemi Na Hrázi a Na Hranicích, což okamžitě přineslo dlouhé kolony na hlavním průtahu městem od dálnice D8 na Liberec. V některých chvílích stála auta až za hranicemi Děčína, tedy více než dva kilometry. V opačném směru se očekávají problémy během odpolední dopravní špičky, kdy se budou lidé vracet domů do Bynova a do Jílového. Oprava by měla vyjít na 14 milionů korun a skončit by měla do 15. října.