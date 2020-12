Nejvíce rebelů v kraji bylo v teplickém okrese, kde se na společném postupu zahrnujícím nedodržení uzavírací doby ve 20 hodin a vyvěšení státní vlajky dohodli provozovatelé 23 restaurací. Podle informací Deníku v tom chtějí pokračovat i dnes večer. Vyloučeno není, že se počet protestujících restaurací dokonce zvýší. Mluvili jsme s provozovateli, ptali se štamgastů, jaký na to mají názor. Vše máme v článku. Sledujeme situaci okolo toho dál. Někde byla policie, jinde v kraji zůstaly podniky bez kontrol.

Město Teplice bylo centrem protestu v rámci celé republiky. Kvůli reportážím a fotografiím se sem sjely ve středu večer pražské televizní štáby a noviny sem vyslaly své fotografy. 50 lidí sedělo u stolů po 20. hodině večer například v restauraci Výsluní v Teplicích. Hospodu v době po státem nařízené „zavíračce“ přišel podpořit štamgast Robert Kubal. „Nechápu, proč mají být restaurace problémové. Lidé tu sedí odděleně od sebe, dodržují, co se má. Podporuji protest, souhlasím s provozovateli, že jim současná nařízení ubližují,“ říkal.

Podobně to vypadalo v restaurační části Pivovaru Monopol v centru Teplic, kam po středeční 20. hodině zavítal fotoreportér Deníku. „Zhruba tři desítky lidí si tu po skupinkách vychutnávaly u stolů pivo. Vše proběhlo v poklidu. Policie dovnitř nepřišla,“ popsal Karel Pech. K protestu se Monopol podle sládkové Martiny Valterové připojil, aby se pokusil zachránit pivovarnictví. „Vyrábíme pivo a potřebujeme ho prodat. Pokud tu nejsou hosté, neprodáme nic. Jsme normální slušný podnik a omezující nařízení jsou pro nás diskriminační,“ okomentovala danou situaci.



Vláda restauratérům nařídila „utáhnout“ kohoutky na pípách kvůli údajnému častému porušování protiepidemických restrikcí právě ze strany provozovatelů pohostinství. Ti ale tvrdí, že opatření jsou diskriminační. „Nesouhlasíme s nesystémovými opatřeními vlády. Přestože dodržujeme veškerá hygienická opatření, jsme bez jakýchkoliv podložených důkazů označováni za jednoho z hlavních viníků zhoršujícího se stavu epidemie. Stali jsme se obětním beránkem chaotických rozhodnutí naší vlády,“ řekl Deníku Tomáš Kolařík.



Policie protestní akci monitorovala. „Během středy 10. prosince bylo v rámci teplického okresu provedeno 78 kontrol, při kterých bylo zjištěno šest porušení opatření. V pěti případech se jednalo o fyzické osoby, jejichž jednání policisté vyřídili domluvou. V jednom případě provozovatel restaurace v Teplicích porušil usnesení vlády, věc byla oznámena k projednání na teplický magistrát,“ konstatoval mluvčí teplické policie Daniel Vítek. O jakou hospodu šlo, mluvčí nesdělil.

Podle informací Deníku se mělo jednat o restauraci Hospůdka U veselýho mandlu. „Vláda nemá žádnou vizi, v opatřeních není žádný systém,“ řekl novinářům rozčílený majitel Radek Jakubka. „Přicházíme o kompletní večerní tržby. Nestane se, že by lidi přišli ve čtyři a šli v osm domů,“ uvedl. Obvyklá zavírací doba v této restauraci je půlnoc. „To, že nám vláda přispěje na výplaty, nás nezachrání. Musím platit pojištění, energie, leasing,“ řekl s tím, že si zatím všechny zaměstnance udržel. „Ale nevím, jak dlouho to vydržíme,“ dodal. S policejními kontrolami se prý vypořádá. Více to komentovat nehodlá.



Na tom, že nechtějí dělat obětní beránky pro vládu, která jim omezuje podnikání na úkor ostatních, se shodují provozovatelé restaurací napříč celým severočeským regionem. „Musím živit rodinu a toto je naše jediná obživa, takže tu jde skutečně o závažný důvod a stát to nezajímá. Proč toto omezení neplatí pro zahraniční obchodní řetězce, ale jen pro české obchodníky,“ okomentoval svůj bojkot Pavel Dušek, majitel jabloneckého hostince Úřadovna.

Policejní kontroly probíhaly po celém Ústeckém kraji. 46 kontrol provedli ve středu třeba policisté na Litoměřicku. „Na území okresu Litoměřice nebylo zjištěno žádné přestupkové jednání,“ informovala mluvčí krajské policie Jana Slámová.



Stejně tak v sousedním Libereckém kraji probíhaly kontroly. „U nás policisté zkontrolovali po 20. hodině v rámci běžné služby více než 80 restaurací. Ani v jedné neobjevili žádné porušení vládních nařízení," sdělila ze Liberecký kraj policejní mluvčí Dagmar Sochorová.



Středa byla hlavním protestním dnem. Po čtvrteční dopolední konferenci mezi protestujícími restauraci je jasné, že to ale nekončí. „Nezavíráme, domluvili jsme se, že v to pojedeme dál. Musíme to dotáhnout, když jsme se na to dali,“ sdělil Deníku krátce před čtvrtečním polednem Tomáš Kolařík, který je jedním z iniciátorů protestů na Teplicku.

Policie bude pokračovat v kontrolách dodržování opatření stejně jako doposud. Má dvě možnosti postihu. „Policie může uložit na místě pokutu, ale pouze za předpokladu, že s ní přestupce souhlasí. Pokud ne, jiná možnost než oznámení k projednání věci ve správním řízení neexistuje,“ podotkl policejní mluvčí Daniel Vítek.



Provozovatelé restaurací pokuty platit nechtějí. Zároveň ale nehodlají být obětním beránkem chaotické vlády. Požadují, aby mohli mít večer déle otevřeno. „Ty dvě večerní hodiny, byť to tak nevypadá, jsou pro nás zásadní. Lidé chodí kromě poledne do restaurací zejména ve večerních hodinách. A to nám dělá tržby,“ komentuje restauratér Tomáš Kolařík.

„Vláda by měla konečně pochopit, že jsme také lidi, kteří si dělají řádně svoji práci. Proč mají trpět jenom restaurace, zatímco markety, kde je mnohem větší kumulace lidí, jsou večer otevřené. Pokud musí být lockdown kvůli nějaké situaci pro všechny, je to v pořádku a musíme s tím žít. Ale vytvářet diskriminační prostředí, je pro nás hospodské špatné,“ říká provozovatel 4 gastronomických podniků v teplickém okrese.

Restaurace, které se připojily ve středu k protestu a dnes mají podle organizátorů pokračovat.

PIVOVAR MONOPOL, PIVOVAR OSEGG, KRČMA TŘI KARAFIÁTY, HOSPŮDKA U VESELÝHO MANDLU, RESTAURACE MĚSTSKÉ SÁLY, PIVNICE LEGENDA, RESTAURACE LUNA CLUB 07, TEPLICKÉ VÝSLUNÍ, KRUŠNOHORSKÝ MASKARON, PANORAMA, PERLA, MC KOLOSEUM KRUPKA, RESTAURACE U KOZIČKY, PIVNICE U PALMY, SOKOLOVNA RESTAURANT s.r.o, RESTAURACE KNAK, RESTAURACE CUBANITO, BEFELEME COFFEE BAR, RESTAURACE U BIZONA MOLDAVA, NÁDRAŽNÍ RESTAURACE ZÁMECKÁ, NOSTALGIE, RESTAURACE V8, EICHLEROVA KAVÁRNA DUCHCOV