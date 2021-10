Na akci bude posílena doprava historickými autobusy v hodinovém intervalu od 10 do 16 hodin na autobusové lince 451 v úseku Ústí – Telnice a zavedena v hodinovém intervalu kyvadlová doprava v úseku Libouchec – Telnice jako přípoj na linku 432 z Děčína.

V sobotu 9. října oslaví na nádraží v Telnici 150 let Kozí dráhy. Od 10 do 17 hodin si zde bude možné prohlédnout ukázky drážních dopravních strojů a prohlídku dobových a současných fotografií a mapových podkladů Kozí dráhy. Součástí oslav bude také 14 hodin promítání filmu Zapomenuté lokálky v telnickém kině.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.