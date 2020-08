Od brzkých ranních hodin až do večerních zpráv. Česká televize nabídne v pátek 7. srpna v rámci projektu Českem tam a zpět celodenní vysílání z Krásné Lípy. Přímo na místě bude možné sledovat vysílání některých pořadů nebo se zapojit do workshopů. Jedním z hostů bude například bývalá reprezentantka v akrobatickém lyžování Nikola Sudová.

S prvním vstupem z Krásné Lípy se Česká televize přihlásí už v ranním Studiu 6, následně vysílání prostoupí celodenní program zpravodajské ČT24. „Tematicky se dotkne hlavních problémů, které kraje řeší, a odpoví na otázky, jak se jindy zaplněná místa vypořádávají s menším počtem zahraničních turistů, jaký je o ně zájem mezi tuzemskými cestovateli, a představí i nejzajímavější lokality včetně užitečných tipů na dopravu, parkování nebo ceny služeb,“ přiblížila celodenní vysílání z Krásné Lípy mluvčí České televize Karolína Blinková.

Jako velkou příležitost pro region vidí páteční vysílání ČT ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, která má kromě jiného na starosti propagaci regionu. „Ústecký kraj se tak může ukázat nejen jako region průmyslu a uhlí, ale i coby atraktivní místo pro aktivní trávení volného času. Že je tu nádherná příroda a spousta zajímavých míst,“ řekl Jan Šmíd, který chce během svého vstupu ukázat, že je možné do Českého Švýcarska jezdit celoročně. V současné době se totiž většina turistů zaměřuje na národní park a jeho okolí především během letních měsíců. To se projevuje i letos, kdy do parku po uvolnění restrikcí dorazilo více lidí než v minulých letech.

Během pátku bude připraven také program pro veřejnost. V 11 a 15 hodin se uskuteční workshop StarDance pro děti s Veronikou Lálovou a Michalem Padevětem. Na poledne je připraven pořad Peče celá země s dvojicí soutěžících, o hodinu později se uskuteční vědecká show, jejíž součástí budou zábavně – vědecké pokusy se science centrem Vida. Ve 14 hodin přijede se svým pásmem pohádek a písniček Majda z Kouzelné školky. V 16 hodin dorazí na rozhovor olympionička a medailistka z mistrovství světa v akrobatickém lyžování Nikola Sudová. Den z Krásné Lípy pak v 17 hodin zakončí koncert nejen pro děti BomBarďák.

Pro veřejnoprávní televizi to není první podobné vysílání. Už několik týdnů v rámci projektu Českem tam a zpět projíždí celou republiku a každý pátek věnuje jednomu regionu. Nedávno tak vysílala například z Liberecka nebo z Českého Krumlova, chystá se ještě do Telče nebo Litomyšle. Během vysílání z regionů se zaměří televizní štáby nejen na známé památky nebo přírodní lokality, ale i na ty méně vyhledávané, které ale nejsou o nic méně zajímavé. „Chceme pomoci regionům podpořit cestovní ruch. Každý prázdninový pátek proto vyjíždíme s celodenním programem za diváky. Projektem Českem tam a zpět jim ale chceme přinést nový pohled na vybrané lokality a možnost je zase o něco lépe poznat. A třeba je naším vysíláním nalákat k návštěvě,“ přiblížil vizi generální ředitel České televize Petr Dvořák.