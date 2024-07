Pravděpodobně nejznámějšími taxislužbami v Děčíně jsou Prémium taxi Děčín, Radio taxi a Vi3 taxi. Prémium taxi se stanovištěm na Masarykově náměstí nabízí jízdu v zelené zóně, tedy do Podmokel, Bělé, na Letnou nebo do Křešic, za 100 korun. V červené zóně už jsou pak například Březiny, Bynov nebo Boletice, tam si taxi služba účtuje 150 korun. O víkendu jsou ceny o něco vyšší. Přistavení vozu je vždy zdarma.

“Bez ohledu na to, zda potřebujete jízdu po městě, přepravu na letiště nebo rychlou kurýrní službu, můžete se na nás spolehnout,” uvádí na svých webových stránkách Prémium taxi. Na webu je k dispozici také online formulář, kde si mohou lidé zarezervovat taxi předem. Objednávat lze minimálně 12 hodin předem.

Od 100 korun zájemce sveze také Radio taxi, které má stanoviště v Podmoklech. Na 100 až 150 korun jízda vyjde do Bělé nebo na Letnou, do Bynova za 120 až 160 korun, do Březin se lidé svezou za 150 až 180 korun, do Křešic za 130 až 170 korun a Boletice pak vyjdou na 200 až 230 korun. I Radio taxi nabízí přepravu na letiště nebo kurýrní služby, po dohodě i převoz domácího mazlíčka.

Vi3 taxi pak nabízí jízdu, podobně jako Prémium taxi, ve dvou zónách. V první zóně lidé zaplatí lidé 109 korun, ve druhé pak 149 korun. Mezi 18. a 6. hodinou ranní si klienti ještě deset korun připlatí. Vi3 taxi nabízí navíc kromě kurýrní služby také tak zvané Taxi emergency - přepravu k doktorovi nebo do nemocnice za zvýhodněnou cenu. Za odvoz do děčínské nemocnice tak zákazník získá slevu 10 procent ze standardních cen. “Samozřejmostí je pomoc se zavazadly nebo dopomoc v případě potřeby,” informovala taxislužba.

O službu senior taxi je zájem

Některá města na Děčínsku nabízejí ve spolupráci s taxislužbami také službu senior taxi, díky které senioři nebo zdravotně znevýhodnění lidé díky příspěvku na dopravu výrazně ušetří. Například ve Varnsdorfu je služba v provozu každý pracovní den od 7 do 16 hodin pro seniory nad 70 let věku a zdravotně postižené. Ti se v případě zájmu musí zaregistrovat buď pomocí online formuláře, nebo osobně přímo na úřadě. Přepravovaná osoba může mít s sebou jednočlenný doprovod, který platbu za převoz nehradí, nebo také menší zavazadla jako chodítka, francouzské hole nebo invalidní vozík.

“Zájemci od nás dostanou šest kuponů v hodnotě 30 korun na měsíc. Máme nasmlouvaných šest taxislužeb a registrovaných 1164 lidí,” sdělil mluvčí města Varnsdorf Tomáš Secký. Přitom ještě v listopadu loňského roku úřad evidoval přes sedm set vydaných identifikačních karet, zájem o senior taxi tak výrazně vzrostl.

V Rumburku služba senior taxi funguje non stop. Využívat ji mohou lidé starší 65 let a držitelé průkazů zdravotně a tělesně postižených osob. Službu si lidé mohou zajistit na úřadě, kde dostanou průkazku. Senior taxi v Rumburku umožňuje doprovod maximálně dvou lidí. “Kvůli tomu, že se zdražovalo, od nás senioři na jednu jízdu dostávají dva kupony, to znamená, že jim město přispěje 60 korunami,” uvedl rumburský starosta Martin Hýbl.

Alternativní možnost mají lidé také v Děčíně. Ten službu senior taxi sice nezajišťuje, lidé se však mohou obrátit v případě potřeby přepravy na Centrum sociálních služeb nebo Homecare. I zde seniory vyjde doprava levněji než klasická taxislužba.

Centrum sociálních služeb nabízí minibus pro seniory a osoby se zdravotním omezením z Děčína vždy od pondělí do pátku od 7 do 15 hodin, službu je nutné objednávat předem. Před poskytnutím služby se klient musí prokázat identifikačním průkazem vydaným při uzavření smlouvy o poskytování sociální služby, případně průkazem ZTP nebo ZTP/P+.

Dopravu nejen pro seniory a zdravotně postižené, ale i pro maminky s dětmi, pak nabízí Homecare. Automobil je upravený elektrickou plošinou, čímž se stává bezbariérovým. Dopravu Homecare poskytuje od pondělí do pátku mezi 7.00 a 15.30.

