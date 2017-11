Tančící pes z Děčína měl úspěch i v Holandsku

Děčín – Tereza Kamínková se spolu se svým psem věnuje dog dancingu.

Tanec se psem neboli dog dancing už není mezi lidmi neznámým termínem. Tomu se věnuje hlavně v poslední době čím dál více pejskařů. Mezi ně patří i Tereza Kamínková z Děčína, partnerka zpěváka Michala Šepse, která se trend rozhodla posunout ještě dál. Se svým psem Lukasem a zpěvákem vystupují i společně.



Tereza s Michalem se do Děčína přistěhovali letos z Teplic. Dog dancingu se se svým psem, border kolií Lukasem, věnuje přibližně čtyři roky.



"Lukase jsem si vzala, když mu bylo půl roku. Musela jsem ho naučit základní povely, protože byl od štěněte uvázaný u baráku, takže to neznal. Od roku jeho věku jsem s ním začala dělat dog dancing," řekla Deníku Tereza Kamínková.



Se svým psem začala trénovat triky podle knížek a videí. Vystupovat spolu začali před více než dvěma lety na plesech.



"Zkusila jsem si dát nabídku na maturitní ples, jestli by měli zájem o Lukasovo vystoupení, a třída se mi ozvala. Pak už se mi třídy začaly ozývat samy díky pozitivní zpětné vazbě od ostatních," pokračuje Tereza s tím, že se postupně přidala i vystoupení na svatbách, oslavách, dětských táborech nebo jiných akcích, kde mají především mezi dětmi velký úspěch.

Při dog dancingu Tereza s Lukasem improvizují, cviky totiž na sebe navazují. Jejich specializací je vystupování na hudební styl reggae. K tomu přispívá i fakt, že její partner Michal Šeps, který se proslavil díky televizní soutěži SuperStar v roce 2011, je známý jako český reggaeman. Někdy tak vystupují i společně.

"Vystupovali jsme spolu na v Holandsku v Amsterdamu. Tam Michal hrál na ulici na kytaru a já jsem se zkusila s Lukasem z legrace přidat, co na to lidé. Hrozně se jim to líbilo, tleskali nám lidé různých národností. Je dobré, že je tam směsice cizinců, takže člověk pozná odezvu z různých krajů světa," popsala Tereza.





Ta má v plánu začít vystupovat i v protialkoholických léčebnách či dětských domovech a svou aktivitou lidem pomáhat.



"Věřím v to, že zvířata dokážou léčit a že i alkoholikům by to v tu chvíli změnilo myšlení," myslí si.



Vystupování se psem se neobejde bez hezkých zážitků, ale ani bez méně pozitivních. I s takovým se rozhodla Tereza se čtenáři Deníku podělit.



"Jednou večer jsme vystupovali na plese. Lukas vystupoval na červeném koberci jako král. Pak jsme s ním šli do baru, protože ho chtěla vidět naše známá. V tu dobu všichni lidé, co tam byli, věděli, že to je taneční pes, tak ho tam nosili na zádech a dělali s ním triky. Později řekl jeden pán, že ho půjde vyvenčit. Šli jsme s ním, dali jsme si mezitím venku cigaretu… a najednou chlap zmizel a Lukas taky. Začali jsme ho hned hledat. A ráno jsme zjistili, že je v útulku. Tomu pánovi i s vodítkem prý utekl. To byl hrozný zážitek. Takže bychom chtěli poděkovat děčínskému útulku a městské policii, že ho zachránili," uzavřela Tereza Kamínková.