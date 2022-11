Syndrom dávivého kašle trápí desítky dětí ze školky v Riegrově ulici v Děčíně, nakazili se i jejich rodiče. „Dcera se v noci kašlem až dusila. Když jsme šli k doktorovi, dostala antibiotika. To jsme ještě nevěděli, co je to za nemoc a jak se mezi dětmi šíří,“ řekla Deníku jedna maminka, která si přála zůstat v anonymitě, redakce ale její jméno má k dispozici.