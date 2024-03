Punčochy vyrábí v Krásné Lípě nepřetržitě 170 let, v Česku nejdéle. Zároveň je Schindlerova pletárna největším výrobcem punčoch v zemi. Na jedny punčochy je potřeba 54 kilometrů vlákna, stačilo by tak například na cestu z Krásné Lípy až do Liberce nebo z Děčína na předměstí Drážďan.