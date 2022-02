„Jsme spokojení. Po svatbě se nám podařilo zrealizovat to, co jsme chtěli. Dnes máme spokojenou rodinu a doufám, že to tak vydrží. Teď se s Katkou společně soustředíme na výchovu našich dětí,“ říká Zbyněk Novák.

22022022. Magické datum láká snoubence, v úterý budou v kraji desítky svateb

Projektový manažer v oblasti životního prostředí se se svojí životní partnerkou seznámil při studiu na Přírodovědecké fakultě. "Oba jsme bydleli na stejné koleji v Litvínově, kde měla fakulta odloučené pracoviště. Nejdříve jsme byli kamarádi, pak jsme poznali, že k sobě vzájemně cítíme něco více,“ vrací se do studijních let spokojený muž.

Svatbu měli před deseti lety v rámci projektu Deníku. Ten tehdy svolal deset budoucích manželských párů do ústeckého muzea. Megasvatba proběhla na magické datum 20. 11. 2011. Novákovi tehdy byli zrovna zasnoubení. „Dozvěděli jsme se o této akci, a to nás nakoplo. Jinak na magická čísla příliš nevěřím. Třeba pátek 13. mě nikterak nebere ani neovlivňuje. Sedmičku považuji za šťastné číslo, ale to tak spíše obecně,“ zmiňuje Zbyněk Novák.

Společným koníčkem obou manželů je sportování a cestování. V rozhovoru pro Deník oba novomanželé před 10 lety prozradili na svůj protějšek nějakou neřest. Kateřina si stěžovala na to, že se její partner umí hodně vztekat. „Když něco dělá a nejde mu to, to se pěkně rozčílí,“ uváděla tehdy. S tím magická čísla během deseti let manželství nic neudělala. „To bohužel platí dodnes,“ podotýká s úsměvem pan Novák. Ten naopak na svou partnerku tehdy prozradil, že někdy umí být nepříjemně náladová. „Už vím ale, jak na ni a za těch deset let se to nějak vytříbilo,“ pousmál se podruhé projektový manažer z Ústí.

Magické datum připadá také na úterý 22. 2. 2022. I v tento den se najdou páry, které si do dalšího života ponesou pro svůj významný svatební den v oddacím listu jako datum magické číslo, téměř samé dvojky.