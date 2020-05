Jedním z nejvíce postižených míst je Filipov u Jiříkova. V této městské části žije přibližně 650 lidí, z nichž velká část má dlouhodobě problémy s vodou. Na jaře zpravidla tak velký nedostatek nebývá. Uplynulou zimu ale téměř nesněžilo, na srážky nebyl bohatý ani začátek jara. „Přes celou zimu jsme ve Filipově měli umístěnou cisternu, kterou si pronajímáme od státních hmotných rezerv. To nás měsíčně vyjde na pět tisíc korun,“ přiblížil starosta Jiříkova Michal Maják. Ročně tak město zaplatí za cisternu téměř 85 tisíc korun, hradit totiž musí také vodu, kterou do ní čerpá.

Na podzim nechal Jiříkov za 120 tisíc korun udělat třicet metrů hluboký vrt u filipovské sokolovny, nyní čeká na připojení elektřiny. Po jeho zprovoznění si budou moci lidé z Filipova natočit pitnou vodu, ta v cisternách je pouze užitková.

Jiříkov také už několik let chystá nový vodovod z centra města do Filipova, na jehož vybudování plánoval využít dotaci. S žádostí na ministerstvu životního prostředí ale neuspěl, protože není majitelem vodárenské infrastruktury. Obrátil se proto se žádostí o úvěr na banky. „Ve spořitelně máme přislíbený úvěr 60 milionů. Nyní se ale budou vyhlašovat nové dotace určené i pro městské části do tisíce obyvatel, počkáme si na jejich přesné podmínky,“ doplnil Maják. případě úvěrování výstavby vodovodu by bylo třeba dojednat se Severočeskou vodárenskou společností její podílení se na výstavbě.

Nebývale suchá zima a jaro se projevily také v Krásné Lípě, především v jejích okrajových částech, jako je například Kamenná Horka. „Již nyní evidujeme požadavky na zavážení vodou od přibližně pěti lidí. Do příštího zastupitelstva připravíme podklady týkající se podmínek i financování. Letos to bude ale stát město výrazně více peněz, protože nedostatek vody přišel o dva nebo tři měsíce dříve,“ řekl starosta Jan Kolář.

Krásná Lípa proto uvažuje, že část peněz, které má v městském rozpočtu určené na nové strojní vybavení, využije na koupi certifikované cisterny. „Vyjde na přibližně 250 tisíc korun. Umožnila by nám díky certifikátu rozvážet pitnou vodu, nyní vozíme pouze užitkovou,“ vysvětlil Kolář.

Vážným problémům se suchem se věnuje také ministerstvo životního prostředí, které chce letos zvýšit finance určené na zadržování vody o šest miliard korun. „V některých krajích nám kumulativně za posledních 6 let chybí už více než roční úhrn srážek, celorepublikově nám pak v průměru chybí 60 % ročního úhrnu srážek. V současné chvíli je 80 % podzemních vrtů ve stavu mírného až mimořádného sucha, důvodem je především kumulace deficitu v posledních šesti letech i mimořádně málo sněhu v uplynulé zimě,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec. Jeho rezort proto podporuje projekty, které umožní udržet srážkovou vodu v krajině. Mezi ně patří budování nebo obnova tůní a rybníků nebo výsadba nových stromů.