„Na náměstí bychom chtěli umístit lavičky, na které jsme získali peníze od města. Budeme rovněž vymýšlet návrhy, jak by mohlo náměstí vypadat,“ říká studentka septimy děčínského gymnázia Anežka Chmelíková. Na náměstí vznikne příjemné posezení, doposud na něm jsou pouze desítky let staré lavičky podél asfaltové plochy. Ty nové by měly rozšířit možnosti trávení volného času ve veřejném prostoru i do zeleně. Kromě laviček, které budou udělané z palet, se počítá také se stolky ze stejného materiálu.

Nápad na vylepšení Komenského náměstí byl jedním ze 32, které letos lidé do děčínského participativního rozpočtu přihlásili. Do hlasování, které se uskutečnilo v září, postoupilo 22 nápadů. K realizaci se jich dostalo jen pět. I proto, že letos bylo na participativní rozpočet oproti minulým letům vyčleněno výrazně méně peněz. Dříve do něj Děčín dával pět milionů, letos to byly miliony pouze dva.

Ze střední na vysokou

Nové posezení ale není tím jediným, co chtějí studenti a žáci během letošního školního roku zvládnout. „Ve spolupráci s ČVUT chceme vytvořit model náměstí, se kterým bychom si mohli hrát a říct: takto bychom si novou podobu náměstí představovali. Chystáme se vytvořit krátké, asi třicetivteřinové video, které ukáže, jak by náměstí mohlo vypadat, kdyby se nad tím trošku přemýšlelo,“ vysvětluje pedagog děčínského gymnázia Martin Nosek. Vzorem jim je projekt Visual Utopias, který představuje místa v řadě nejen evropských měst upravených tak, aby byla příjemnější pro žití. Přímo na děčínskou pobočku vysoké školy se budou chodit studenti rozdělení do skupin učit modelovat. To budou dělat na reálném modelu Severní Terasy v Ústí nad Labem. Studenti, kterým se bude dařit, budou moct v této práci pokračovat.

Otočený Ámos nebo vodní prvky. Studenti přišli s nápady na proměnu náměstí

Studenti dvou středních škol a jedné základní zároveň už nyní připravují druhý ročník happeningu Otočme Komenského, který letos v květnu na jedno odpoledne zaplnil prostranství mezi školami. Právě na dalším ročníku setkání, do kterého plánují zapojit i co nejvíce lidí z děčínské komunity, chtějí představit vizualizaci náměstí. „Chtěli bychom připravit kulturní program, abychom lidi na náměstí udrželi a oživili jej,“ dodává Martin Nosek. Vystoupit by měla kapela a sbor z gymnázia, děti ze základní školy a studenti z obchodní akademie. Pokud se podaří sehnat finance, mohli by vystoupit i další dvě hudební skupiny mimo školy.

Celý projekt proměny Komenského náměstí je zahrnut do projektu Světové školy. V té se trojici děčínských škol daří natolik, že byly vybrány jako příklady dobré praxe a svou práci by měly prezentovat na celoevropském setkání ve Švédsku.