Deváťáky čeká zlomový krok. Jakou střední školu si vybrat? Definitivní rozhodnutí většinou padne až na dnech otevřených dveří. Přinášíme tipy, na co si dát při návštěvě školy pozor.

Den otevřených dveří dílen odborného výcviku na podbořanské střední škole. Studenti předvedli, co se naučili. | Foto: Laurecia Helásková

Asi jako první budou směřovat zraky dětí i rodičů na webové stránky škol a jejich profily na sociálních sítích. Digitální obraz se však od toho reálného může hodně lišit. Skutečně nezávislé hodnocení jednotlivých škol tak nabízejí inspekční zprávy, přístupné na webu České školní inspekce. Dotýkají se například úrovně výuky cizích jazyků, výběru z mimoškolních aktivit nebo modernizace a technologického zázemí školy. Informace o výsledcích školy u státních maturit zase nabízejí stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMATu).

„Užší okruh zvolených škol se poté vyplatí navštívit na dnech otevřených dveří a porovnat jejich fungování zevnitř. To bývá pro uchazeče mnohdy přesvědčivější než informace z internetu,“ přiblížil například ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky Martin Vodička.

Dny otevřených dveří probíhají na každé škole jinak. Snahou školy je vždy ukázat uchazečům to nejlepší ze svého portfolia. Pro uchazeče je to pak skvělá možnost dostat se do uzavřené části školy a na vlastní kůži pocítit klima prostředí, ve kterém zvažuje strávit následující čtyři roky studia. „Málokdy přijde na dny otevřených dveří uchazeč sám, většinou bývá v doprovodu svých rodičů. Dávno už nejde jen o formální zpřístupnění školy veřejnosti, návštěvníci chodí připraveni se ptát do největších detailů na chod i výuku školy,“ popsal ředitel Střední odborné školy Jarov Miloslav Janeček.

A čeho by si měli zájemci o studium a jejich rodiče všímat?

1. Neformální hovory na chodbách

Školu tvoří učitelé a studenti. Osobní setkání s nimi a zkušenost současných či bývalých studentů bývá pro mnoho uchazečů klíčová. Zájemce by se neměl bát položit současnému studentovi otázku, jak si ve škole vede nebo jaké mají učitelé nároky.

2. Stačí vybavení praktické výuce?

Při prohlídce budovy je možné nakouknout třeba do šaten, jídelny nebo na sociální zařízení. Maximální důležitost má však vybavení školy a technologie, které provázejí praktickou výuku a přípravu žáků na budoucí povolání. Například stavební a dřevařské obory by měly mít k dispozici špičkově vybavené dílny a pro studenty zahradnických oborů je velkým přínosem vlastní školní zahrada se skleníky. V oborech výpočetní techniky je pak důležité sledovat vybavení školy a jeho funkčnost či pravidelné aktualizace.

3. Otázky nad rámec výuky

Kromě výuky a vybavení školy uchazeče nejčastěji zajímají kritéria a úspěšnost přijetí, případně pravidla odvolání. Dále pak úspěchy studentů a absolventů školy, nabídka mimoškolních aktivit, možnosti zahraničních stáží či prospěchových stipendií. Stejně cenným indikátorem úrovně školy je i množství firemních partnerů školy a členství v odborných cechách a společenstvech. Seriózní partneři se propůjčují ke spolupráci jen s těmi školami, u kterých mají garantovanou odbornou kvalitu výuky, a tedy i absolventů.

Střední školy vypisují hned několik termínů, kdy je možné jejich prostory navštívit. Většina v případě potřeby umožňuje také domluvu individuálního data.

V Ústeckém kraji můžete zavítat na dny otevřených dveří například do těchto škol:

Ústecko

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem

Chomutovsko

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň

Gymnázium, Kadaň

Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří

Děčínsko

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV

Mostecko

Nadace ORLEN Unipetrol

Teplicko

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov