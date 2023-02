Stezky v lesoparku pod Kvádrberkem čeká rekonstrukce. Začít by měla už v březnu

/FOTO, VIDEO/ Poničené schody nebo vymleté díry od vody. Tak to nyní vypadá na některých frekventovaných cestách v lesoparku pod Kvádrberkem v Děčíně. To by se ale mělo brzy změnit. Město chystá už v březnu jejich opravu.

Cesty v lesoparku Kvádrberk projdou opravou. | Video: Deník/Jitka Vepřovská