Dárci každoročně přinášejí do útulku stovky kilogramů krmení, pamlsky, stelivo, deky, mycí přípravky nebo kancelářské potřeby. "Poslední roky, co prožíváme, nejsou moc dobré. Covidová pandemie, válečné konflikty a s tím ruku v ruce zhoršená ekonomická situace, která se bohužel také začíná dotýkat i zařízení na záchranu zvířat, která opravdu nejsou výdělečná. My tu ale i nadále zůstáváme pro ty, kteří si sami nemohou pomoci a jsou odkázáni na podporu a pomoc nás, lidí. Bohužel, nepříznivá ekonomická situace a růst cen citelně ubrali i našemu útulku hodně dárců a sponzorů. Prosíme tě proto, Ježíšku, v této nelehké době o podporu a pomoc," píše útulek na své facebookové stránce.