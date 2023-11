/VIDEO/ Zatímco se z nebe sype sníh, před školou není vůbec nikdo a okna jsou potemnělá. O běžném pondělí by byl čerstvý sníh rozšlapán stovkami dětských nohou. V pondělí 27. listopadu ale nerušeně dopadá vločka za vločkou. Většina škol je totiž kvůli stávce zaměstnanců zavřená.

Ředitel školy na Máchově náměstí Martin Lána popisuje důvody ke stávce. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Přesto někteří, ačkoliv protest podporují, do práce museli. Například na děčínské základní škole na Máchově náměstí se takových učitelů našlo hned několik. „Jeden kolega dnes vyrazil s dětmi na florbalový turnaj, který byl domluvený ještě před vyhlášením protestu a byla by škoda jej rušit. Takže jsme se domluvili, že bude dnes normálně v práci,“ říká ředitel školy na Máchově náměstí Martin Lána.

Sedí při tom ve své ředitelně v naprosto tiché škole, i on musel v pondělí do práce bez ohledu na stávku. Ve škole totiž momentálně dělníci pracují na modernizaci několika učeben a na pondělí byl naplánovaný kontrolní den, který se bez jeho přítomnosti neobejde. „Navíc nám tady, jak nasněžilo, zatéká, tak jsme se byli podívat kudy. Alespoň jsme nechali smést sníh z opravované střechy,“ popisuje každodenní starosti ředitele Lána, které ani stávka nezastaví. Přímo naproti ředitelně jsou pak otevřené dveře a v kabinetu sedí další Lánova kolegyně. I ona protest podporuje, dohání ale resty, které během běžné výuky nestíhá.

Škola dala rodičům vědět přibližně s týdenním předstihem, že se v pondělí 27. listopadu plně připojí ke stávce a bude tak zavřená základní i mateřská škola. Podle Martina Lány to rodiče většinou přijali s porozuměním. „V dopise rodičům jsem vysvětlil základ, navíc jsme pak měli třídní schůzky. Přišlo mi i několik e-mailů, ve kterých nás rodiče povzbudili. Psali, že s tím naprosto souhlasí a podporují to,“ přibližuje reakci rodičů ředitel školy na Máchově náměstí. V anketě na webu Děčínského deníku podporovaly k pondělnímu poledni stávku ve školách dvě třetiny hlasujících.

Kromě školy na Máchově náměstí se do stávky v Děčíně zapojilo dvanáct škol a školek, některé omezily provoz jen částečně. Například na Komenského náměstí zrušili výuku pouze pro druhý stupeň. Škola v Březinách a školka v Liliové ulici se pak do stávky nezapojily vůbec.

Oproti protestům v předchozích letech není ten letošní primárně zaměřený na platy pedagogů, i když na problémy s financemi také upozorňuje. Dlouhodobě se mluví o tom, že platy kuchařek, uklízeček nebo školníků jsou značně nedůstojné. A podle odborů, které stávku vyhlásily, se mají ještě o dvě procenta snížit. Například nastupující kuchař po vyučení ve školách nedosáhne se základní výplatou ani na minimální mzdu. „Podle mne stávka určitě smysl má. Jednak kvůli platům nepedagogických pracovníků a jednak kvůli snižování PHmax. To je pro mne ten hlavní důvod. Snažíme se roky měnit školství, k čemuž je nezbytnou podmínkou mít dělené třídy nebo tandemové výuky. A k tomu jsou potřeba peníze. Jestli má stát do něčeho investovat, je to vzdělávání,“ má jasno o podpoře stávky ředitel Martin Lána.